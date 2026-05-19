Veränderungen im Vorstand der ERSTE Stiftung

Wien (OTS) -

Im Vorstand der ERSTE Stiftung kommt es zu Veränderungen: Andreas Treichl, bisher Chairman der ERSTE Stiftung, wird die seit dem Ausscheiden von Boris Marte nicht besetzte Position des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Philipp Thurn und Taxis, langjähriges Mitglied des Aufsichtsrats der Stiftung sowie Gründer und Leiter der Investmentgesellschaft Constantia New Business, wird in der Rolle des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Schopf nachfolgen, der sein Vorstandsmandat mit Ende Juni zurücklegt. Die entsprechenden Beschlüsse sind im Aufsichtsrat der ERSTE Stiftung gefallen.

„Die ERSTE Stiftung befindet sich in einem Transformationsprozess, den Andreas Treichl mit seinen Vorstandskollegen entschieden fortführen wird. Philipp Thurn und Taxis bringt dabei seine langjährige Erfahrung in der Analyse und dem Beteiligungsmanagement europäischer Technologieunternehmen ein“, sagt Manfred Wimmer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands bedankt er sich bei Wolfgang Schopf für seine hervorragende Vorstandsarbeit.

Andreas Treichl möchte die ERSTE Stiftung als Vorreiterin für soziale Innovation und Projekte mit einem langen Zeithorizont weiterentwickeln. Treichl: „Speziell in unsicheren Zeiten geht es uns darum, alle Menschen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes, freies und finanziell gesundes Leben führen zu können, und deshalb auch Demokratie und Rechtstaatlichkeit zu stärken. Eine lebendige Zivilgesellschaft, die gut zusammenarbeitet, ist dafür eine wesentliche Voraussetzung.“

Der Vorstand der ERSTE Stiftung wird somit ab 1. Juli 2026 aus Andreas Treichl, Philipp Thurn und Taxis, Gudrun Egger und Martin Wohlmuth bestehen; Martin Wohlmuth übernimmt die Rolle des CFO.

Die ERSTE Stiftung ist eine gemeinnützig tätige Stiftung. Sie legt ihren Fokus auf finanzielle Gesundheit und die Stärkung der Demokratie. Als Kernaktionärin der ERSTE Group sichert sie die unabhängige Zukunft des größten Finanzdienstleisters in Zentral-, Ost- und Südeuropa.