  • 19.05.2026, 15:02:32
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  • OTS0137

Rainer Irschik zum Leiter der Gruppe Straße bestellt

Mit Wirksamkeit 1. Juni neuer Straßenbaudirektor

St. Pölten (OTS) - 

Rainer Irschik wurde in der heutigen Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung mit Wirksamkeit 1. Juni zum neuen Leiter der Gruppe Straße und zum Leiter der Abteilung Allgemeiner Straßendienst (ST1) bestellt. Er folgt damit auf Straßenbaudirektor Josef Decker nach, der seinen Ruhestand antritt.

Der bisherige Gruppenleiter-Stellvertreter trat 2005 in den NÖ Landesdienst ein und war seither unter anderem Abteilungsleiter der Abteilung Landesstraßenbau und -verwaltung sowie in der Straßenbauabteilung 3 und in der Abteilung Brückenbau eingesetzt. Berufliche Erfahrungen sammelte er davor in der Privatwirtschaft als Bauleiter im Hochbau und Spezialtiefbau sowie als Techniker in der Verkehrsplanung.

Nach Abschluss der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft in Gainfarn absolvierte er das Masterstudium Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Im Laufe der Jahre folgten weitere Aus- und Fortbildungen, unter anderem das Top-Leadership-Programm an der Universität für Weiterbildung Krems. Kurz vor dem Abschluss steht der künftige Straßenbaudirektor beim Executive Master of Business Administration (EMBA) an der Universität für Weiterbildung Krems.

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