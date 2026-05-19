Aus Alt mach Zukunft: SALESIANER und Saubermacher starten Textilrecycling-Pilot

Wien (OTS) -

Wien/ Graz – Professionelle Textilien wie Arbeitskleidung sowie Hotel- und Gesundheitswäsche stellen die Kreislaufwirtschaft vor besondere Herausforderungen. Materialmischungen, Verschleiß und Verunreinigungen erschweren die Wiederverwertung, gleichzeitig entstehen in diesem Bereich große Mengen an Alttextilien mit hohem Potenzial für sortenreines Recycling. Vor diesem Hintergrund starten SALESIANER und Saubermacher ein gemeinsames Pilotprojekt zur Sammlung, Analyse und Verwertung von Textilabfällen aus dem professionellen Wäschereibereich. Ziel der zwölfmonatigen Initiative ist die Entwicklung und Erprobung eines geschlossenen beziehungsweise teilgeschlossenen Textilkreislaufs.

Im Fokus stehen dabei die Reduktion der thermischen Verwertung von Alttextilien, die Bewertung des tatsächlichen Recyclingpotenzials sowie die Generierung belastbarer Daten für eine mögliche Skalierung und spätere Markteinführung entsprechender Recyclinglösungen.



„Unser Ziel ist es, möglichst viele gebrauchte Textilien einer stofflichen Verwertung zuzuführen und damit neue Wege abseits der thermischen Verwertung aufzuzeigen. Dafür braucht es belastbare Daten, starke Partnerschaften und den Mut, bestehende Materialien neu zu denken. Gemeinsam mit SALESIANER schaffen wir eine wichtige Grundlage, um Recyclinglösungen für gewerbliche Textilströme praxisnah zu testen und weiterzuentwickeln“, freut sich Andreas Opelt, CEO von Saubermacher, über die Zusammenarbeit.

Im Rahmen des Projekts werden definierte Alttextilströme aus ausgewählten SALESIANER-Standorten gesammelt, nach Materialqualitäten und Recyclingfähigkeit sortiert und geeignete Fraktionen einem stofflichen Recycling zugeführt. Zusätzlich werden operative Machbarkeit, wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Potenziale für CO₂-Einsparungen und ökologische Effekte analysiert.

„Gewerblich-genutzte Textilien haben lange Nutzungszyklen und hohe Qualitätsanforderungen. Umso wichtiger ist es, nachhaltige Lösungen für das Ende ihres Lebenszyklus zu entwickeln. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir konkrete Grundlagen für eine funktionierende textile Kreislaufwirtschaft schaffen“, erklärt Phillip-Sebastian Marchl, COO SALESIANER Österreich.

Der Pilot umfasst insbesondere Arbeits- und Berufskleidung aus Baumwolle und Mischgeweben. Die Sortierung erfolgt manuell und/oder mechanisch in Zusammenarbeit mit ausgewählten Recyclingpartnern. „Miettextilien aus dem professionellen Wäschereibereich sind ein besonders spannender Rohstoffstrom für die Kreislaufwirtschaft: Durch die kontinuierlich anfallenden und gut planbaren Mengen entstehen ideale Voraussetzungen, um Recyclinglösungen effizient umzusetzen. Wir wollen verstehen, welche Qualitäten sich für welche Anwendungen eignen und wo neue Abnehmermärkte entstehen können. Genau hier setzt das Pilotprojekt an: Es macht Potenziale sichtbar und lädt die Industrie dazu ein, Kreislaufwirtschaft aktiv mitzugestalten”, erkennt Eva-Maria Wurzer, Business Development Textilien bei Saubermacher, das große Potential des Projekts. Ähnlich sieht es Mathias Nell, Head of Sustainability & Grants der SALESIANER: „Textilrecycling zählt zu den großen Zukunftsthemen der europäischen Kreislaufwirtschaft. Ziel des Projekts ist es, belastbare Daten und praxistaugliche Modelle für eine spätere Skalierung zu entwickeln.“

Die Gruppe SALESIANER bringt den direkten Zugang zu gebrauchten Textilien sowie umfassendes Know-how zu Materialarten, Nutzungszyklen und betrieblicher Erfassung ein. Darüber hinaus organisiert das Unternehmen die getrennte Sammlung sowie den Transport der Alttextilien im Rahmen bestehender Kundentouren. Saubermacher verantwortet Lagerung, Sortierung und Materialbestimmung der Alttextilien sowie die Bewertung geeigneter Recycling- und Verwertungswege. Dazu zählen Closed-Loop- und Open-Loop-Recycling ebenso wie Ersatzbrennstoff- und thermische Verwertungsoptionen. Ergänzend übernimmt Saubermacher die Koordination der Verwertungswege und die Projektdokumentation.

Gemeinsam entwickeln beide Unternehmen geeignete Sammel- und Logistikkonzepte, identifizieren relevante Textilströme und arbeiten an einer fundierten Ökobilanzierung des Projekts.

Über die SALESIANER Gruppe

SALESIANER ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 110 Jahren Erfahrung im Bereich Miettextilien und Textilservice. Das Unternehmen ist Marktführer in Österreich sowie in Zentral-, Süd- und Osteuropa und betreibt Niederlassungen in 11 Ländern. Der Fokus liegt auf bester Qualität, Hygiene, Nachhaltigkeit und hoher Versorgungssicherheit. www.salesianer.at



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