Miina erleichtert Zugang zu stundenweiser Pflege und Betreuung zu Hause

Wien (OTS) -

Viele Familien stehen vor der Frage, wie sie Unterstützung für Angehörige organisieren können. Das betrifft etwa Senior:innen, die nach einem Krankenhausaufenthalt Hilfe im Alltag benötigen, ebenso wie Menschen, deren Betreuung zu Hause kurzfristig neu organisiert werden muss oder deren Pflegebedarf schrittweise steigt.

Das Angebot reicht von Unterstützung im Haushalt und Begleitung im Alltag bis hin zu pflegerischen Tätigkeiten durch qualifizierte Fachkräfte. Ziel ist es, Menschen mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf dabei zu helfen, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben und zugleich pflegende Angehörige im Alltag zu entlasten. Je nach Bedarf können Familien einzelne Einsätze oder regelmäßige Unterstützung buchen.

Die Vermittlung erfolgt digital. Der Matching-Prozess berücksichtigt dabei unter anderem den gewünschten Leistungsumfang, Qualifikationen, Verfügbarkeit und Einsatzgebiet der Fachkräfte. Die Pflege und Betreuung findet anschließend direkt im Zuhause der Kund:innen statt. Für Familien macht Miina es einfacher, passende Unterstützung durch geprüfte Fachkräfte für das eigene Zuhause zu finden. Für selbstständige Pflege- und Betreuungskräfte bietet die Plattform einen digitalen Zugang zu passenden Anfragen und mehr Sichtbarkeit für ihre Leistungen.

„Für viele Familien ist es eine große emotionale und organisatorische Herausforderung, passende Unterstützung für Angehörige zu organisieren. Miina macht diesen Prozess einfacher und transparenter, von der Auswahl geprüfter Fachkräfte über die Koordination der Termine bis hin zur digitalen Zahlung“, sagt Andrej Bielicky, Gründer und Geschäftsführer von Miina.

Bereits während der Aufbauphase wurden über 2.000 Leistungsstunden über Miina vermittelt. Zum offiziellen Unternehmensstart können mehr als 100 geprüfte Pflege- und Betreuungskräfte in Wien, Niederösterreich und der Steiermark über die Plattform gebucht werden.

Nach der Ausgründung aus dem Venture Studio 120 Ventures wird Miina künftig als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Miina Care FlexCo weitergeführt. In den kommenden Monaten konzentriert sich Miina darauf, das Netzwerk an qualifizierten Pflegefachkräften und geprüften Betreuungskräften weiter auszubauen, den digitalen Matching- und Buchungsprozess für Familien und Fachkräfte weiterzuentwickeln und das Angebot schrittweise in ganz Österreich verfügbar zu machen.

„Die Ausgründung ist für uns ein wichtiger Schritt, um Miina als eigenständiges Unternehmen weiterzuentwickeln und unser Angebot in Österreich auszubauen“, sagt Andrej Bielicky. „Unser Ziel ist es, stundenweise Pflege und Betreuung zu Hause leichter zugänglich zu machen und gleichzeitig Fachkräften eine moderne Plattform für ihre selbstständige Tätigkeit zu bieten.“