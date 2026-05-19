Wien (OTS) -

Prävention im Alter bedeutet neben gesundem Lebensstil und medizinischer Vorsorge vor allem auch: Delir (akute Verwirrtheit) vermeiden bzw. behandeln, falsche oder zu viele Medikamente vermeiden, Stürze vermeiden.

Sowohl ungeeignete als auch unnötige Medikamente sowie ein unbehandeltes Delir können nachhaltig die Selbständigkeit der Personen einschränken und zu Stürzen führen. Das alles erschwert die häusliche Pflege so weit, dass viel zu oft eine Übersiedlung ins Pflegeheim nötig wird.

Pflegexpertin Melanie Maier von der Diakonie in Kärnten und Diakonie Österreich-Direktorin Maria Katharina Moser erläutern, wie Wissen und Verantwortung um Prävention im Alter – zum Beispiel an der oftmals problematischen Nahtstelle zum Krankenhaus – zu kurzfristigem Nutzen für die Betroffenen und zur Entlastung des Pflegesystems sowohl zu Hause als auch in Pflegeheimen beitragen sollten.

Wir laden ein zum Online-Pressegespräch am 26.Mai 2026, 9:30 – max. 11:00.

Bitte um Anmeldung per mail an: [email protected]

Der Link zum Online-Gespräch wird erst nach Ihrer Anmeldung zugeschickt. Alle Ihre Fragen sind willkommen, es soll Zeit für Detailfragen sein. Einzelinterviews im Anschluss sind möglich.

AVISO Online Pressegespräch: Teure Pflege? Wie Prävention beim Sparen und den Betroffenen hilft

Stürze, Übermedikation und Delir verhindern – Diakonie präsentiert konkrete Reformvorschläge Pflegexpertin Melanie Maier von der Diakonie in Kärnten und Diakonie Österreich-Direktorin Maria Katharina Moser erläutern, wie Wissen und Verantwortung um Prävention im Alter zu kurzfristigem Nutzen für die Betroffenen und zur Entlastung des Pflegesystems (zB. an der Nahtstelle zum Krankenhaus) beitragen. Bitte um Anmeldung per Mail an [email protected], der Link zum Online-Gespräch wird erst nach Ihrer Anmeldung zugeschickt.

Datum: 26.05.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online