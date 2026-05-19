Willi Resetarits' Traum lebt: „Das Willi“ eröffnete als Herzstück der Begegnung im Integrationshaus

wien (OTS) -

Dreißig Jahre nach seiner Gründung feierte das Integrationshaus einen bedeutsamen Meilenstein: das Team des Integrationshauses eröffnete am 18. Mai 2026 gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, zahlreichen Ehrengästen und Unterstützer*innen feierlich den neuen Begegnungsraum „Das Willi“. Damit erfüllte sich ein generationsübergreifender Traum und ein lang ersehntes Ziel der Gründer*innen des Integrationshauses rund um den unvergessenen Willi Resetarits. Nach jahrelanger Planung und intensiver Bauzeit entstand ein offener und lebendiger Ort für Austausch, Verbindung und kulturelle Vielfalt. Der Begegnungsraum wird multifunktional genutzt werden: vom Treffpunkt für Hausbewohner*innen und Kursteilnehmer*innen, zum Austausch mit Freiwilligen und Nachbar*innen bis hin zu kulturellen Veranstaltungen, wozu alle herzlich eingeladen sind.

Susanne Lettner und Martin Wurzenrainer, Geschäftsführung des Integrationshauses: „Es war Willi Resetarits’ Vision, einen Ort zu schaffen, wo Menschen – unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Geschichten oder ihres Status – unkompliziert zusammenkommen können. Mit der Unterstützung der Stadt Wien konnten wir diesen Traum nun realisieren. Wir sind unglaublich stolz und freuen uns auf die vielen schönen Begegnungen, die hier entstehen werden.“

Beatrix Neundlinger, Mitbegründerin und Vorstandsmitglied des Integrationshauses: „Es ist ein bewegender Moment zu sehen, wie unser gemeinsamer, lang gehegter Wunsch nach einem solchen Begegnungsort nun endlich Realität wird. „Das Willi“ setzt eine zentrale Idee des Integrationshauses fort: Menschen zusammenzuführen und Austausch zu ermöglichen. Dieser Raum macht nachvollziehbar, welchen Beitrag gegenseitige Unterstützung für ein funktionierendes Miteinander leistet.“

Bürgermeister Michael Ludwig über die Eröffnung des neuen Begegnungsraums: „Das Schaffen von Willi Resetarits, seine Musik und sein soziales Engagement gingen mitten ins Herz und bewirkten viel Gutes. Er hat vorgelebt, dass es immer eine Brücke gibt, um auf andere Menschen zuzugehen, sie zu verstehen und zu respektieren. Wien ist eine solche Stadt – eine Stadt der Vielfalt und des Zusammenhalts. Projekte wie ‚das Willi‘ im Integrationshaus sind von unschätzbarem Wert für unser gesellschaftliches Miteinander. Sie schaffen nicht nur physische Räume, sondern auch Brücken zwischen Kulturen und Generationen. Es ist schön zu sehen, wie ein langgehegter Wunsch zu einem so wichtigen Ort der Begegnung heranwachsen konnte, der die Vision von Willi Resetarits in die Zukunft trägt. Die Stadt Wien wird solche Initiativen, die den Dialog und das Verständnis fördern, stets unterstützen.“

Die Idee für „Das Willi“ reicht weit zurück. Der Wunsch nach einem zentralen Ort der Begegnung im Integrationshaus wurde 2018 konkret, als die Pläne zur Umgestaltung der ehemaligen Garage Gestalt annahmen. Seitdem wurde unermüdlich an der Verwirklichung dieses Projekts gearbeitet.

Der multifunktionale Raum soll künftig vielfältig genutzt werden: für offene Beratungen, Freiwilligenprojekte, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen sowie für kulturelle Formate oder Filmabende. „Unser Ziel ist es, einen konsumfreien Ort zu schaffen, der die Menschen verbindet und die Integration aktiv fördert“ , so Geschäftsführerin Susanne Lettner. „Ein Ort, der im Integrationshaus bisher gefehlt hat, um wirklich alle Fäden des Hauses und der Nachbarschaft zusammenzuführen.“ Lettner weiter: „Danke an alle, die uns bei der Umsetzung tatkräftig unterstützt haben! Allen voran der Stadt Wien, den umsetzenden Unternehmen, zahlreichen privaten Unterstützer*innen, im Besonderen der RD Foundation, sowie dem Ingenieurbüro Robert Zöchling und Architektin Sigrid Mayer. Sie alle haben mit viel Liebe zum Detail den Raum zum Leben erweckt. Ebenso ein großer Dank an den Künstler Jakob der Bruder für das wirkungsvolle Wandbild.“

Weitere Informationen und das laufende Programm auf www.daswilli.at

Pressefotos unter www.integrationshaus.at/presse

Verein Projekt Integrationshaus – BE A MENSCH

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen, Migrant*innen, Kindern und Jugendlichen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das Integrationshaus hilft ihnen, Zukunftsperspektiven zu finden und ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Über 190 Mitarbeiter*innen zeigen gemeinsam mit Freiwilligen tagtäglich, wie die Aufnahme, Integration und Unterstützung von Rat- und Schutzsuchenden bestmöglich funktioniert.