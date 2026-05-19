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AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer, 20.5.2026, 10 Uhr
Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer
Ich lade Sie sehr herzlich zu einem Mediengespräch ein.
Ich freue mich über Ihr Interesse.
Datum:
20.5.2026, um 10.00 Uhr
Ort:
Chinacy am Karlsplatz (Kunsthalle)
Treitlstrasse 2, 1040 Wien
AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer
Datum: 20.05.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Chinacy
Treitlstrasse 2
1040 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Mag. Lisa Totzauer
E-Mail: [email protected]
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