  • 19.05.2026, 14:15:32
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  • OTS0124

AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer, 20.5.2026, 10 Uhr

Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer

Wien (OTS) - 

Ich lade Sie sehr herzlich zu einem Mediengespräch ein.

Ich freue mich über Ihr Interesse.

Datum:
20.5.2026, um 10.00 Uhr

Ort:
Chinacy am Karlsplatz (Kunsthalle)
Treitlstrasse 2, 1040 Wien

AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer

Datum: 20.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Chinacy
Treitlstrasse 2
1040 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Mag. Lisa Totzauer
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 20.05.2026, 10:00]

Lisa Totzauer

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