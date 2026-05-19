AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer, 20.5.2026, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Ich lade Sie sehr herzlich zu einem Mediengespräch ein.

Ich freue mich über Ihr Interesse.

Datum:

20.5.2026, um 10.00 Uhr

Ort:

Chinacy am Karlsplatz (Kunsthalle)

Treitlstrasse 2, 1040 Wien

AVISO: Mediengespräch mit Mag. Lisa Totzauer

Datum: 20.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Chinacy

Treitlstrasse 2

1040 Wien

Österreich