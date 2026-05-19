International gefeierte Formula 1®-Ausstellung in München eröffnet

München (OTS) -

Die offizielle Formula 1®-Wanderausstellung hat ihre Türen im Pineapple Park geöffnet. Auf 3.000 Quadratmetern verbindet sie ab sofort originale F1®-Fahrzeuge, seltene Exponate, multimediale Inszenierungen und interaktive Formate zu einem Rundgang durch Geschichte, Technik und Gegenwart der Formel 1.

Die international gefeierte Formel-1-Ausstellung ist im Pineapple Park in München eröffnet worden. Bis zum 14. September bringt die immersive Schau Geschichte, Technik und Entwicklung der Formel 1 in das ehemalige Paketpostamt der bayerischen Landeshauptstadt. Highlights sind ein Showcar des Audi Revolut F1 Teams, das exklusiv in den ersten beiden Wochen gezeigt wird, sowie Autos der Weltmeister Michael Schumacher, Nico Rosberg und Max Verstappen.

Die Ausstellung präsentiert sechs originale Rennwagen aus verschiedenen Formel-1-Epochen:

Der Ferrari 312B von 1972, gefahren von Jacky Ickx, Mario Andretti und Clay Regazzoni, steht für die Ingenieurskunst seiner Zeit.

Der Benetton B186 von 1986 mit Turbo-BMW verweist auf den ersten Grand-Prix-Sieg des Teams durch Gerhard Berger in Mexiko.

Mit dem Red Bull RB16B hat Max Verstappen 2021 seinen ersten WM-Titel gewonnen.

Der Toyota TF110, der für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2010 entwickelt wurde, aber nie auf der Rennstrecke zum Einsatz kam, wird ohne Motorverkleidung ausgestellt.

Der Mercedes W02, der in der Saison 2011 von Michael Schumacher und Nico Rosberg gefahren wurde.

Der Williams FW26 von Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya mit seinem auffälligen "Walross"-Nasenkonzept.

Audi Revolut F1 Showcar 2026

Premiere in der F1-Ausstellung: Das 2026er-Showcar des Audi Revolut F1 Teams ist exklusiv bis zum 8. Juni zu sehen und bietet Fans die Gelegenheit, die neuesten Innovationen im Rennsport hautnah zu erleben.

Das Jahr 2026 läutet eine spannende neue Ära ein: Der legendäre deutsche Automobilhersteller Audi ist mit seinem Werksteam in die Formel 1 eingestiegen. In den Cockpits: die beiden Fahrer Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg, die ihr Können, ihren Speed und ihren Siegeswillen auf die Strecke bringen. Jetzt können Fans dem neuen Hersteller in der F1 noch näherkommen.

Spannende Themenräume

Der Rundgang führt durch mehrere Themenräume, die unterschiedliche Perspektiven auf die Formel 1 eröffnen. In "Once Upon A Time in Formula 1" zeichnet eine Auswahl aus Fotografien, Filmmaterial, Artefakten und Interviews wichtige Stationen der Sportgeschichte nach. Das "Design Lab" widmet sich der Entwicklung eines Rennwagens und zeigt, wie Teams einzelne Komponenten entwerfen und produzieren.

Im Bereich "Drivers and Duels" stehen große Rivalitäten, prägende Fahrerpersönlichkeiten und legendäre Momente seit 1950 im Mittelpunkt. Zu sehen sind unter anderem historische Erinnerungsstücke sowie eine große Helminstallation. "Revolution by Design" richtet den Blick auf technische Neuerungen, Erfindergeist und gestalterische Lösungen, die die Formel 1 über Jahrzehnte geprägt haben.

Besonders beeindruckend: der Bereich "Survival", der sich auf den Unfall von Romain Grosjean beim Grand Prix von Bahrain 2020 und seine Rettung aus dem brennenden Fahrzeug konzentriert. Zu sehen sind die Überreste des Haas-Wagens sowie eine Video-Installation mit Interviews und Aufnahmen, die dieses Ereignis dokumentieren und zugleich verdeutlichen, welche Fortschritte der Sport im Bereich Sicherheit gemacht hat.

Fans und Motorsportbegeisterte dürfen sich auf ein brandneues Erlebnis freuen, das es exklusiv in München zu sehen gibt: Der neue Raum "German Drive" würdigt die Rolle Deutschlands im Motorsport und ehrt legendäre Fahrer sowie historische Rennstrecken. Zu sehen sind unter anderem Nico Hülkenbergs aktueller Audi-Anzug und sein Helm, die direkt aus seiner ersten Formel-1-Saison mit Audi stammen.

Den Abschluss bildet "Pit Wall" als immersives Multimedia-Finale, das markante und emotionale Momente der Formel 1 noch einmal bündelt.

Exklusive Exponate

Über die Fahrzeuge hinaus zeigt die Ausstellung exklusives Bild-, Ton- und Fotomaterial, authentische Original-Exponate, raumgreifende Installationen und einen Audioguide mit Hintergrundgeschichten, Insider-Fakten und Interviews mit Persönlichkeiten des Sports. Interaktive Displays ergänzen den Rundgang und machen technische Entwicklungen, berühmte Duelle und Schlüsselmomente der Formula 1® anschaulich nachvollziehbar.

Selbst zum Rennfahrer werden: der Fastest Lap Simulator

Besucher können den Adrenalinkick spüren und im F1-Rennsimulator ihre persönliche Bestzeit aufstellen. Sie erleben, wie es sich anfühlt, am Steuer eines Formel-1-Rennwagens über den Red Bull Ring zu fahren.

Internationale Erfolgsgeschichte

München ist der zehnte Standort weltweit und nach Oberhausen der zweite deutsche Ausstellungsort. An Stationen in Metropolen wie Madrid, Wien, London, Amsterdam, Toronto, Buenos Aires und Melbourne wurden bislang über 2 Millionen Eintrittskarten für die Formel 1®-Ausstellung verkauft.

Stimmen zur Eröffnung

Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formula 1:

"Die Formel 1 freut sich sehr, ihre zweite F1-Ausstellung nach Deutschland zu bringen. München, eine Stadt, die für ihre Kultur, ihre Geschichte und ihre Anziehungskraft auf Besucher aus aller Welt bekannt ist, bietet den idealen Rahmen, um gemeinsam mit unseren leidenschaftlichen deutschen Fans das Erbe dieses Sports zu feiern und zugleich ein neues Publikum zu begeistern. Die Ausstellung würdigt den bedeutenden Beitrag Deutschlands zur Formel 1. Ich freue mich darauf, dass die Fans die Schau jetzt selbst erleben können."

Jonathan Linden, Co-CEO Round Room Live und Produzent der Formel-1-Ausstellung:

"Nach dem fantastischen Debüt in Oberhausen war uns klar, dass wir die Faszination der Formel-1-Ausstellung noch mehr Fans in ganz Deutschland näherbringen wollten. Deutschland hat eine reiche Motorsporttradition, die in der Ausstellung gewürdigt wird - von ikonischen Rennstrecken und legendären Fahrern bis hin zu weltbekannten Herstellern. Der Einstieg von Audi in dieser Saison fügt dabei ein weiteres spannendes Kapitel hinzu. Wir freuen uns sehr, den Besuchern die Möglichkeit zu geben, die Geschichte, die Dramatik und die Spannung der Formel 1 auf diese einzigartige Weise zu erleben."

Christian Danner, ehemaliger Formel-1-Fahrer und TV-Experte:

"Diese Ausstellung funktioniert hervorragend: Eingefleischte Fans erleben legendäre Momente aus völlig neuen Blickwinkeln und tauchen in technische Details ein, zu denen sie bisher noch nie Zugang hatten. Gleichzeitig ist das gesamte Erlebnis so konzipiert, dass selbst absolute Neulinge von der Faszination dieses Sports mitgerissen werden: von der Spitzentechnologie und den furchtlosen Fahrern bis hin zu den packenden Geschichten hinter den Kulissen. Dank der immersiven Atmosphäre - von lauten Motoren bis hin zur dramatischen visuellen Inszenierung - fühlen sich die Besucher, als wären sie mitten in einem Rennwochenende gelandet."

FORMULA 1®-AUSSTELLUNG

Paketpostquartier München Pineapple Park | Arnulfstr. 195 | 80335 München

20. Mai 2026 - 14. September 2026

Ticketpreise: Erwachsene ab 24,90 EUR, Kinder 11,90 EUR

Öffnungszeiten:

Mo.-Do. 10-20 Uhr (letzter Slot 18:00)

Fr. 10-21:30 Uhr (letzter Slot 20:00)

Sa. + So. 9-21:30 Uhr (letzter Slot 20:00)

Durchschnittliche Verweildauer: ca. 90 Minuten

Website: https://f1exhibition.com/de/munich/

Instagram:@f1exhibition

Facebook: F1 Exhibition