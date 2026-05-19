  • 19.05.2026, 13:52:06
  • /
  • OTS0115

IV zu Lohntransparenz: Polemik absolut fehl am Platz

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist selbstverständlich – entscheidend ist eine praktikable Regelung ohne Bürokratielawine

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) weist die Vorwürfe der SPÖ zur Lohntransparenz entschieden zurück. Der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist geltendes Recht und für die Industrie selbstverständlich. Pauschale Angriffe helfen weder Frauen noch dem Standort Österreich.

Die Industrie unterstützt faire und korrekte Bezahlung. Die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie darf jedoch nicht zu einer Bürokratielawine mit überschießenden Berichtspflichten, zusätzlicher Rechtsunsicherheit und enormem Verwaltungsaufwand führen. Österreich verfügt bereits heute mit rund 98 Prozent Kollektivvertragsabdeckung über international einzigartige, transparente und nachvollziehbare Entgeltstrukturen, was auch der SPÖ bekannt sein sollte, da diese durch Gewerkschaften verhandelt wurden. Unsere Kollektivverträge funktionieren. Statt ideologischer Schuldzuweisungen braucht Österreich eine wirtschaftsverträgliche Lösung ohne Gold Plating.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright