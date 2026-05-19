„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Streit um Paketabgabe: Bleibt die Entlastung aus?“

Wien (OTS) -

Linke Tasche, rechte Tasche? Müssen sich die Österreicherinnen und Österreicher die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel mit einer Paketabgabe selbst finanzieren? Ab Herbst soll eine Paketabgabe von zwei Euro eingeführt werden. Die Regierung will damit die Senkung der Mehrwertsteuer finanzieren. Betroffen sind große Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Kritiker:innen warnen: Die Kosten könnten direkt an Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden – Online-Shopping würde teurer werden. Befürworter:innen sehen dagegen einen Schritt gegen Paketflut, Verpackungsmüll und unfairen Druck auf den heimischen Handel. Bringt die neue Abgabe mehr Fairness – oder zahlen am Ende die Kundinnen und Kunden?

Darüber diskutieren heute, am 19. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“

Klaus Seltenheim

Bundesgeschäftsführer SPÖ

Elisabeth Götze

Wirtschaftssprecherin Die Grünen

Christoph Andexlinger

Obmann Branchenverband stationärer Handel ACSP

Alexander Smuk

Obmann Versand- und Internethandel WKÖ