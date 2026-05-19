Schilling/Götze zu EU-Bahnreform: „Europa macht einen Schritt Richtung echte Bahnunion“

Brüssel/Wien (OTS) -

Das Europäische Parlament hat heute die neue EU-Verordnung zur Vergabe von Bahnkapazitäten final angenommen. Ziel ist es, mehr Personen- und Güterverkehr auf Europas überlastete Schienennetze zu bringen. Die Reform verändert erstmals europaweit, wie Bahnkapazitäten geplant und koordiniert werden und gilt als wichtiger Schritt in Richtung eines gemeinsamen europäischen Bahnraums. Neue gemeinsame Regeln und Planungsmechanismen sollen grenzüberschreitende Engpässe reduzieren und Konflikte zwischen Personen- und Güterverkehr besser lösen.

„Bahnfahren ist das klimafreundlichste Verkehrsmittel, das wir haben. Aber das europäische Bahnsystem ist veraltet und passt nicht mehr zu den Bedürfnissen der Menschen. Es ist Zeit, es endlich zu reparieren. Das Europäische Parlament hat den ursprünglichen Vorschlag in den Verhandlungen deutlich verbessert, mit stärkerer europäischer Aufsicht, besseren Regeln für grenzüberschreitende Verbindungen und einem europaweiten Sanktionssystem bei kurzfristigen Streckensperren oder Zugausfällen“, sagt die grüne Europaabgeordnete Lena Schilling.

„Heute wurde ein weiterer wichtiger Schritt für die Bahn beschlossen. Aber genau solche Schritte entscheiden darüber, ob Europa endlich ein Verkehrssystem schafft, das klimafreundlich, leistbar und alltagstauglich ist“, so Schilling.

„Am Ende geht es um eine einfache Frage: Können sich Menschen tatsächlich für den Zug entscheiden? Genau daran muss europäische Verkehrspolitik gemessen werden. Menschen leben, arbeiten und reisen längst über Grenzen hinweg, trotzdem wurde das klimafreundlichste Verkehrssystem Europas jahrelang vernachlässigt. Das muss sich ändern. Gute Zugverbindungen schützen das Klima, schaffen europäische Jobs und geben Menschen endlich eine echte Alternative zu teuren und klimaschädlichen Flügen“, sagt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen.

„Wer ein Europa für die Menschen bauen will, muss konsequent in leistbare und nachhaltige Mobilität investieren“, so Schilling und Götze abschließend.