Immobilienaward Cäsar®: Das sind die Finalist:innen 2026!

Wien (OTS) -

Zwischen Februar und März wurden zahlreiche Bewerbungen und Nominierungen für den renommierten Cäsar® Immobilienaward eingereicht. Sie zeigen einmal mehr das große Engagement, die Vielfalt und die Innovationskraft der österreichischen Immobilienbranche. Nun hat die Verbandsjury ihre Entscheidung getroffen und in acht Kategorien jeweils drei Finalist:innen nominiert.

Am 11. Mai 2026 trat die Verbandsjury zusammen, um aus den 234 Einreichungen die Finalist:innen für den Cäsar® Immobilienaward 2026 auszuwählen. Die Jury setzt sich aus Vertreter:innen jener Partnerverbände zusammen, die den Cäsar® mittragen, und bringt damit eine breite, fundierte und branchenübergreifende Perspektive in den Auswahlprozess ein.

Der Cäsar® zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen der heimischen Immobilienwirtschaft. Der Preis würdigt Persönlichkeiten, die mit herausragenden Leistungen, unternehmerischem Weitblick und besonderem Engagement die Branche prägen.

Die Finalist:innen für den Cäsar® 2026, nach Kategorien und in alphabetischer Reihenfolge, sind:

Bauträger:in

· Karl Haring, Haring Group Bauträger

· Wilfried Hefel, RIVA home

· Lukas Sattlegger, Glorit Bausysteme

Makler:in

· Nadja Hafez-Hofmair, ZEHA Real Estate

· Ulrike List, BESTLIST Immobilien

· Philipp Sulek, Mittelsmann Philipp Sulek

Immobilienverwalter:in

· Timur Jelinek, Wesiak

· Armin Nesler, Mag. Kofler Vermögenstreuhand

· Stefanie Rida-Tupy, Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland

Immobiliendienstleister:in

· Julia Fritz, PHH Rechtsanwält:innen

· Anna Geher, OTTO Immobilien

· Isabella Reinberg, Reinberg & Partner Immobilienberatung

Immobilienmanager:in

· Michael Ehlmaier, EHL Immobilien

· Stefan Messar, Glorit Bausysteme

· Anton Rieder, Rieder Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG

Small Diamond

· Richard Buxbaum, BUXBAUM Immobilien

· Thomas Gruber, PLENUS Immobilien

· Philipp Resl, P&R Verwaltung

Cäsar International

· Wolfgang Kradischnig, DELTA

· Karl-Maria Pfeffer, Raiffeisen Property Holding International

· Viktor Wagner, REIWAG Facility Services

Real Estate Expert

· Sandra Bauernfeind, Heimat Österreich gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft

· Matthias Reith, Raiffeisen Bank International / Raiffeisen Research

· Wolfgang Scheibenpflug, Flughafen Wien

Cäsar Lebenswerk: Die Preisträgerin bzw. der Preisträger dieser Kategorie wurde von der Verbandsjury direkt bestimmt. Wie auch die Gewinner:innen der übrigen Kategorien bleibt diese Entscheidung bis zur feierlichen Gala streng geheim.

Wahl durch Verbandsjury und große Fachjury

Die Vielzahl an Einreichungen sorgt jedes Jahr für intensive Diskussionen innerhalb der Verbandsjury. In dieser ersten Juryrunde werden jene Persönlichkeiten ausgewählt, die es in die finale Entscheidung schaffen. Anschließend tritt die große Fachjury zusammen, um aus dem Kreis der Finalist:innen die Preisträger:innen – die künftigen Cäsaren – zu wählen.

Die große Fachjury besteht aus rund 35 Expert:innen der Immobilienbranche, darunter Vertreter:innen der Partnerverbände, facheinschlägiger Universitäten, Fachjournalist:innen, Immobilienverbände sowie ehemalige Preisträger:innen der Kategorie Lebenswerk. Die Wahl erfolgt wie gewohnt geheim und unter notarieller Aufsicht. Das Ergebnis wird erst im Rahmen der Gala bekannt gegeben.

Über den Cäsar®

Seit 2006 zeichnet der Cäsar® herausragende Persönlichkeiten der österreichischen Immobilienbranche aus. Die feierliche Cäsar-Gala 2026 findet am Donnerstag, den 17. September 2026, im historischen Ambiente des Schönbrunner Schlosstheaters statt. Eingeladen sind neben den Finalist:innen, Sponsor:innen und Partnerverbänden auch die Mitglieder des Unterstützerkomitees.

Ein besonderer Dank gilt den Hauptsponsor:innen 3SI Immogroup, IMMOunited, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und willhaben Immobilien, die mit ihrer wertvollen Unterstützung die Umsetzung des diesjährigen Cäsar® Immobilienawards ermöglichen.

Weitere Informationen rund um den Cäsar® 2026 finden Sie unter:

www.immoaward.at

Rückfragen an:

Sophie Deininger

epmedia Werbeagentur GmbH

Wienerbergstraße 11, Turm B, 21. OG

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