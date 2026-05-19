5 Jahre Bio-Pionier im Prater: Luftburg – Kolarik im Prater feiert fulminantes Frühlingsfest zum Jubiläum

Wien (OTS) -

Ein halbes Jahrzehnt gelebte Nachhaltigkeit, höchste Bio-Qualität und familiäre Gastfreundschaft: Die Luftburg – Kolarik im Prater feierte am 18. Mai ihr 5-jähriges Jubiläum als größtes vollzertifiziertes Bio-Restaurant der Welt. Im Rahmen eines stimmungsvollen Frühlingsfests versammelten sich langjährige Wegbegleiter, Partner und Bio-Lieferanten, um auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte anzustoßen.

Seit der vollständigen Umstellung auf 100 % Bio-Zertifizierung im Jahr 2021 hat die Luftburg neue Maßstäbe in der Gastronomie gesetzt. Was vor fünf Jahren als mutige Vision begann, ist heute ein internationales Vorzeigeprojekt für nachhaltigen Genuss. Das Frühlingsfest stand ganz im Zeichen des Dankes an jene, die diesen Weg ermöglicht haben.

Ein Fest für Partner und Umwelt

Unter den Gästen fanden sich neben Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Österreich Werbung CEO Astrid Steharnig-Staudinger, Verkaufsdirektor Brau Union Bernhard Mitteröcker und Fußball-Legende Toni Polster auch zahlreiche Bio-Landwirte, regionale Produzenten und langjährige Geschäftspartner ein, die die Philosophie der Luftburg teilen. Auch ÖOC Präsident Horst Nussbaumer, Schönbrunn Group CEO Klaus Panholzer sowie Tourismus-Sektions-Chefin Ulrike Rauch-Keschmann feierten mit. Bei bestem Frühlingswetter genossen die Besucher die Klassiker des Hauses – von der legendären knusprig gegrillten Sur-Stelze bis hin zu innovativen vegetarischen Kreationen – allesamt in garantierter Bio-Qualität.

Paul Kolarik: „Erfolg ist eine Gemeinschaftsleistung“

In einer emotionalen Ansprache bedankten sich die Inhaber Bianca und Paul Kolarik bei ihrer Familie und Ihrem Netzwerk. Ohne die engen Beziehungen zu den Lieferanten und das Vertrauen der Partner wäre die Transformation zum größten vollzertifizierten Bio-Restaurant der Welt nicht möglich gewesen.

„Dass wir heute hier stehen und das 5-jährige Jubiläum als größtes Bio-Restaurant der Welt feiern, verdanken wir unseren Wegbegleitern, Partnern und Lieferanten. Sie sind das Rückgrat unserer Philosophie. Bio ist für uns keine Marketingfloskel, sondern eine tief verwurzelte Überzeugung für eine lebenswerte Zukunft. Ich danke jedem Einzelnen für die Loyalität und Professionalität in den vergangenen Jahren und freue mich auf viele weitere Jahre der erfolgreichen und ehrlichen Zusammenarbeit“, so Paul Kolarik.

Ausblick: Die Zukunft bleibt grün

Das Jubiläum markiert für die Luftburg keinen Endpunkt, sondern einen Meilenstein. Auch in Zukunft wird das Team rund um die Familie Kolarik daran arbeiten, die ökologische Gastronomie weiterzuentwickeln und zu zeigen, dass sich Größe, Qualität, ökologische und soziale Verantwortung perfekt ergänzen. Die Luftburg ist und bleibt ein Treffpunkt für alle Generationen, die Wert auf bewussten Konsum ohne Kompromisse beim Geschmack legen.

Über die Luftburg – Kolarik im Prater:

Die Luftburg – Kolarik im Prater ist das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt. Mitten im Wiener Prater gelegen, kombiniert der Familienbetrieb traditionelle Wiener Gastlichkeit mit einem modernen, nachhaltigen Konzept. Mit 100 % biologischen Lebensmitteln und Getränken sowie einem Fokus auf Familienfreundlichkeit ist die Luftburg ein Leuchtturmprojekt der österreichischen Gastronomie.