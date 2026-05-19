LR Susanne Rosenkranz: „Wer Bienen schützt, schützt Leben.“

St. Pölten (OTS) -

„Der Weltbienentag erinnert uns daran, wie eng unsere Ernährung, unsere Landwirtschaft und unsere niederösterreichische Kulturlandschaft miteinander verbunden sind,“ würdigt Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz die Bedeutung der emsigen Honigproduzenten. „Gerade in Niederösterreich mit seinen Streuobstwiesen, Weinbaugebieten, Wiesen und Waldrändern leisten Bienen und vor allem Wildbienen einen unverzichtbaren Beitrag zur Artenvielfalt und zur Versorgungssicherheit,“ betont Rosenkranz die Bedeutung der Wild- und Honigbienen für die für heimische Artenvielfalt.

Die Landesrätin verweist darauf, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur- und Lebensräumen entscheidend sei, um den Fortbestand heimischer Bestäuber langfristig zu sichern. Blühflächen, naturnahe Bewirtschaftung sowie der Erhalt vielfältiger Landschaftsstrukturen seien wichtige Maßnahmen, um Bienen ausreichend Nahrung und Lebensraum zu bieten. Als „Tierschützlinge des Jahres 2024“ wurden sie vor zwei Jahren darum bewusst in den Fokus gestellt, weil sie überlebenswichtig sind.

„Bienen sind stille Leistungsträger unseres Ökosystems. Ihr Schutz ist keine Randfrage des Naturschutzes, sondern eine Frage der Verantwortung gegenüber Mensch, Umwelt und Zukunft“, so Rosenkranz abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]