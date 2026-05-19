  • 19.05.2026, 13:00:02
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  • OTS0099

Vorschau auf die 12. Sitzung des Wiener Landtags

Wien (OTS) - 

Morgen, Mittwoch, 20. Mai, findet im Rathaus die 12. Sitzung des Wiener Landtags statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Benachteiligung von Pflegepersonal; Neuregelung des Kindergartenbesuches; Umwandlung des Wiener Gesundheitsverbundes; Maßnahmen der Eigenmittelersatzdarlehensverordnung; Dämpfung der Grundstückspreise.

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von der FPÖ eingebracht und lautet: „Die Verleihung der Staatsbürgerschaft darf nicht zum Diskontartikel verkommen – keine Entwertung unserer Staatsbürgerschaft!“.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025 des Verwaltungsgerichts Wien sowie die 1. Dienstrechts-Novelle 2026. Außerdem werden ein Ersatzmitglied für den Bundesrat sowie ein Ersatzmitglied des Landessportrates gewählt.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie. Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red

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