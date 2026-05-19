„Kommissar Rex“-Comeback mit Top-Quoten in ORF 1: Insgesamt 2,952 Millionen Zuschauer:innen ermittelten mit dem Polizisten auf vier Pfoten

Wien (OTS) -

Es war das Krimi-TV-Comeback des Jahres! Vor mehr als 30 Jahren, im November 1994, ging „Kommissar Rex“ erstmals im ORF und bei SAT.1 auf Verbrecherjagd, nun kam der Schnüffler auf vier Pfoten zurück – mit einem neuen Team rund um Maximilian Brückner als Chefinspektor Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin als Chefin Major Evelyn Leitner und Alfred Dorfer als Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler. Die sechs neuen Fälle in Spielfilmlänge – von 13. April bis inklusive 18. Mai 2026 immer montags um 20.15 Uhr in ORF 1 – begeisterten insgesamt 2,952 Millionen Zuseher:innen und damit 39 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis). Besonders nachgefragt war dabei die Auftaktfolge „Wien sehen und sterben“ am 13. April mit einer Durchschnittsreichweite von 838.000 und einem Marktanteil von 30 Prozent bei 12+ bzw. 28 und 34 Prozent in den jungen Zielgruppen 12–49 und 12–29. Im Schnitt verfolgten 701.000 (vorläufige Gewichtung) bei 27 Prozent Markanteil (12+) die sechs spannenden Fälle mit „Kommissar Rex“. In der Zielgruppe 12–29 wurde bei dieser Staffel ein durchschnittlicher Marktanteil von 32 Prozent erreicht, den Top-Wert erzielte die dritte neue Episode am 27. April mit 44 Prozent bei den Jungen.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Chapeau! Dem Team vor und hinter der Kamera der neuen ‚Kommissar Rex‘-Staffel ist ein Comeback der Extraklasse gelungen, das zu Recht eine riesengroße Fangemeinde vor den Bildschirmen verfolgt hat – mit bis zu 44 Prozent Marktanteil bei den Jungen!“ Fortsetzung folgt? „Wenn ich es mir wünschen darf, dann natürlich – ja! Ich freue mich über die großartige Resonanz und werde alles daransetzen, um unseren ‚Rex‘ weiterhin in Wien ermitteln zu lassen. Zu einer solchen Entscheidung gehören aber immer mehrere Partner, und die Gespräche dazu sind noch nicht abgeschlossen.“

Auch die ORF-Video-Streams der neuen „Kommissar Rex“-Staffel waren laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) sehr stark nachgefragt: Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und Videos on Demand erzielten bisher in Österreich insgesamt 32 Mio. Nutzungsminuten, 694.000 Bruttoviews (Videostarts) und 581.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) sowie eine Durchschnittsreichweite von 84.000 für die bisher bestgenutzte Folge 1. Die sechs Filme der neuen Staffel „Kommissar Rex“ sind weiterhin auf ORF ON verfügbar.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und SAT. 1 im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISA+, Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Niederösterreich.