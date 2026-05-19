Saisoneröffnung im Theater im Park

Wien (OTS) -

Gestern, am 18. Mai 2026, wurde im prachtvollen Garten der Familie Schwarzenberg die siebte Saison des THEATER IM PARK eröffnet. Die Initiatoren Michael Niavarani und Georg Hoanzl begrüßten gemeinsam mit Moderatorin Sigrid Hauser die zahlreichen ersten Besucher:innen der Saison. Der Abend bot einen ersten Einblick in das Programm, das den Park von Mai bis September 2026 in das vielseitigste Freilufttheater Wiens verwandelt.

Gegen Ende der Eröffnung gab es eine Überraschung: „Klanglicht im Park – The Sound of Light“. Ab 23. Oktober 2026 werden eindrucksvolle Licht- und Klanginstallationen nationaler und internationaler Künstler*innen im Garten der Familie Schwarzenberg zu einem einzigartigen Rundgang durch die Natur verschmelzen. Die Kooperationspartner:innen Bernhard Rinner (Geschäftsführer Bühnen Graz) und Birgit Lill-Schnabl (Kuratorin) boten erste Einblicke und bekundeten ihre Freude, dass dieses seit über zehn Jahren bestehende Kunstfestivals jetzt auch in Wien realisiert wird.

Auch zahlreiche prominente Gäste und Mitwirkende des diesjährigen Spielplans genossen den Auftakt unter freiem Himmel. Darunter Berni Wagner, Dr. Bohl, Lydia Prenner-Kasper, Wiener Blond, Norbert Schneider, Simone Kopmajer, Ursula Strauss, Ernst Molden, Thomas Mraz, Wiener Comedian Harmonists, Martin Spengler, Thomas Gansch, uvm.

Fotos, Zitate und Informationen zum Programm sind auf theaterimpark.at zu finden.