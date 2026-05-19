  • 19.05.2026, 12:14:02
  • /
  • OTS0086

LR Susanne Rosenkranz: „Wer Bienen schützt, schützt Leben.“

Weltbienentag würdigt wichtige Insekten

St. Pölten (OTS) - 

„Der Weltbienentag erinnert uns daran, wie eng unsere Ernährung, unsere Landwirtschaft und unsere niederösterreichische Kulturlandschaft miteinander verbunden sind,“ würdigt Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz die Bedeutung der emsigen Honigproduzenten.

„Gerade in Niederösterreich mit seinen Streuobstwiesen, Weinbaugebieten, Wiesen und Waldrändern leisten Bienen und vor allem Wildbienen einen unverzichtbaren Beitrag zur Artenvielfalt und zur Versorgungssicherheit,“ betont Rosenkranz die Bedeutung der Wild- und Honigbienen für die für heimische Artenvielfalt.

Die Landesrätin verweist darauf, dass ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur- und Lebensräumen entscheidend sei, um den Fortbestand heimischer Bestäuber langfristig zu sichern. Blühflächen, naturnahe Bewirtschaftung sowie der Erhalt vielfältiger Landschaftsstrukturen seien wichtige Maßnahmen, um Bienen ausreichend Nahrung und Lebensraum zu bieten. Als „Tierschützlinge des Jahres 2024“ wurden sie vor zwei Jahren darum bewusst in den Fokus gestellt, weil sie überlebenswichtig sind.

„Bienen sind stille Leistungsträger unseres Ökosystems. Ihr Schutz ist keine Randfrage des Naturschutzes, sondern eine Frage der Verantwortung gegenüber Mensch, Umwelt und Zukunft“, so Rosenkranz abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
Landhausplatz 1 | Haus 2
3109 St. Pölten
Mobil: +43 676 812 13797
E-Mail: [email protected]
Web: www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

Christoph Bathelt
Pressereferent
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
Landhausplatz 1 | Haus 2
3109 St. Pölten
Mobil: +43 676 812 13797
E-Mail: [email protected]
Web: www.noe.gv.at

http://www.noe.gv.at/datenschutz

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright