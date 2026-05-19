  • 19.05.2026, 11:39:32
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ÖVP-Gorlitzer: Planlose Überstundenkürzungen sorgen für massive Unruhe in Wiens Spitälern

Ausweichende Antworten von SPÖ-Stadtrat Hacker in der Fragestunde des Gemeinderats - Versorgungsqualität und Patientensicherheit dürfen nicht gefährdet werden

Wien (OTS) - 

„Wenn Primarärzte intern vor massiven Einschnitten bei ärztlichen Überstunden warnen, dann ist das ein ernstes Alarmzeichen für den Wiener Gesundheitsverbund. Die heutige Antwort von SPÖ-Stadtrat Hacker auf eine entsprechende Anfrage im Gemeinderat war in diesem Zusammenhang alles andere als zufriedenstellend“, so Gemeinderat Michael Gorlitzer in einer ersten Reaktion.

Im Zuge der heutigen Fragestunde wollte Gemeinderat Michael Gorlitzer vom zuständigen SPÖ-Stadtrat Peter Hacker wissen, welchen konkreten Plan der Wiener Gesundheitsverbund zur Reduktion ärztlicher Überstunden verfolgt und wie gleichzeitig die Versorgungsqualität sowie die Patientensicherheit sichergestellt werden sollen. Hintergrund sind Berichte aus mehreren Kliniken, wonach deutliche Kürzungen von Überstunden als zentrale Sparmaßnahme vorgesehen seien.

„Selbstverständlich muss man bei ärztlichen Überstunden auch auf die Belastung der Ärztinnen und Ärzte achten. Dauerhafte Überlastung darf kein Normalzustand sein. Aber genau deshalb braucht es eine seriöse Personalplanung und keine pauschalen Kürzungen, die am Ende neue Lücken in der Versorgung reißen“, so Gorlitzer.

Die Antwort des Stadtrats sei vage und ausweichend geblieben. Statt eines klaren Konzeptes entstehe der Eindruck, dass innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes unkoordiniert vorgegangen werde. Gleichzeitig herrsche in vielen Spitälern bereits jetzt große Verunsicherung. Besonders kritisch werde gesehen, dass die sogenannten Soll-Stunden in vielen Bereichen mit der Realität des Krankenhausalltags wenig zu tun hätten.

„Die Überstunden sind vielerorts keine Ausnahme mehr, sondern ein fixer Bestandteil des laufenden Betriebs. Sie sichern Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste, decken personelle Engpässe ab und halten den OP-Betrieb aufrecht. Wer hier einfach pauschal kürzt, riskiert längere Wartezeiten, zusätzliche Belastungen für das Personal und letztlich eine Verschlechterung der Patientenversorgung“, warnt Gorlitzer abschließend.

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