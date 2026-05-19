VieVinum 2026 bestätigt Österreichs internationale Strahlkraft

Wien (OTS) -

Von 16. bis 18. Mai 2026 wurde die Wiener Hofburg erneut zum globalen Treffpunkt der Weinbranche: Bei der VieVinum 2026 präsentierten 500 österreichische Weingüter ihre Weine einem hochkarätigen internationalen Fachpublikum. Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) brachte dafür mehr als 1.000 internationale Fachgäste aus über 50 Ländern nach Wien – darunter die besten Sommeliers der Welt, renommierte internationale Medien und Importeur*innen sowie zahlreiche weitere Spitzenvertreter*innen der internationalen Weinwirtschaft.

Mit ihrer einzigartigen Verbindung aus hochkarätiger Fachmesse, internationalem Networking und erstklassigem Verkostungsprogramm in unvergleichlichem Flair unterstrich die VieVinum einmal mehr ihre zentrale Rolle als wichtigste Plattform für österreichischen Wein auf dem Weltmarkt.

„Der große internationale Andrang zeigt deutlich, dass Österreichs Weine den Nerv der Zeit treffen“, resümiert ÖWM Geschäftsführer Chris Yorke. „Sie stehen für höchste Qualität, werden verantwortungsvoll und umweltbewusst produziert und bieten genau jene Frische und Leichtigkeit, die aktuell in aller Welt bei Weinen gesucht wird.“

Die ÖWM begrüßte in Wien ein außergewöhnliches Aufgebot internationaler Spitzengäste, darunter den amtierenden Sommelier-Weltmeister der Association de la Sommellerie Internationale (ASI) Raimonds Tomsons, den ASI „Best Sommelier of the Americas“ Joris Gutierrez Garcia sowie den ASI „Best Sommelier of Asia & Pacific“ Reeze Choi. Darüber hinaus nahmen Dutzende Masters of Wine und Master Sommeliers aus aller Welt an der VieVinum teil und nutzten die Gelegenheit, die Vielfalt und das Qualitätsniveau österreichischer Weine vor Ort zu erleben.

VieVinum als Motor für den Weinexport

Die von M.A.C. Hoffmann organisierte VieVinum ist seit ihrer ersten Ausgabe 1998 eine zentrale Plattform für den nachhaltigen Exporterfolg des österreichischen Weins. Yorke erklärt: „Auf dem Heimmarkt hat österreichischer Wein bereits sehr hohe Marktanteile und dadurch kaum noch Wachstumspotenzial. Daher ist der Export für uns so wichtig: Jede Flasche, die erfolgreich international vermarktet wird, entlastet den Heimmarkt und schafft zusätzliche Perspektiven für Österreichs Weinwirtschaft. Die VieVinum hat deshalb einen sehr hohen Stellenwert für uns!“

Die starke internationale Präsenz auf der VieVinum 2026 bestätigt die Bedeutung der Messe als Drehscheibe für neue Geschäftsbeziehungen und langfristige Exportpartnerschaften.

Bacchuspreis International für Sascha Speicher und Debra Meiburg MW

Ein besonderer Höhepunkt der VieVinum 2026 war die Verleihung des Bacchuspreises International durch Chris Yorke und den österreichischen Weinbaupräsidenten Johannes Schmuckenschlager. Ausgezeichnet wurden der deutsche Weinpublizist Sascha Speicher sowie die in Hongkong ansässige Master of Wine Debra Meiburg für ihre herausragenden Verdienste um die internationale Sichtbarkeit und Vermittlung österreichischer Weinkultur.

„Terroir Talks“: Österreichs Herkunftsvielfalt im Fokus

Abseits der Messe bot ein hochklassiges Rahmenprogramm einmalige Einblicke in das Weinland Österreich. Ein Highlight davon war die große ÖWM Flightverkostung am Vortag der Messe unter dem Titel „Terroir Talks“ mit mehr als 400 Teilnehmer*innen. In insgesamt 22 Flights konnten die 120 international bestbewerteten österreichischen Weine verkostet werden, eingeteilt in thematische Schwerpunkte wie „Grüner Veltliner: Shaped by Origin“, „Limestone & Slate: Shaping Structure“ oder „Styrian Sauvignon Reloaded“. Dadurch wurde eindrucksvoll aufgezeigt, wie stark Herkunft, Boden und Klima den Charakter österreichischer Weine prägen.

Unter dem Motto „Terroir Talks“ stand auch die vielbeachtete ÖWM Verkostung am Sonntag mit den besten ASI-Sommeliers der Welt. Raimonds Tomsons, Joris Gutierrez Garcia und Reeze Choi demonstrierten anhand von drei Rebsorten eindrucksvoll, wie unterschiedlich sich dieselben Sorten in verschiedenen Weinbaugebieten, auf unterschiedlichen Böden und unter variierenden klimatischen Bedingungen entfalten.

Über die VieVinum

Seit 1998 ist die von M.A.C. Hoffmann organisierte VieVinum Österreichs größte und bedeutendste Weinveranstaltung. Sie gilt als zentrale internationale Plattform für die Präsentation österreichischer Weine und bringt Produzent*innen, Händler*innen, Sommeliers, Journalist*innen sowie Weinexpert*innen aus aller Welt in der Wiener Hofburg zusammen. Damit ist die im Zwei-Jahres-Rhythmus organisierte VieVinum auch eine zentrale Plattform für den Export des österreichischen Weins. Die ÖWM als wichtigster Partner bringt Fachgäste aus aller Welt zur VieVinum.

Stimmen internationaler Gäste

Sascha Speicher, Journalist und Bacchuspreisträger International 2026, Deutschland: “Es war eine extrem interessante und spannende VieVinum! Man konnte in einer sehr angenehmen Atmosphäre die ersten Vorboten des sehr vielversprechenden Jahrgangs 2025 probieren und die aktuellen Themen beim österreichischen Wein verfolgen. Die Entwicklung beim Blaufränkisch ist weiterhin atemberaubend, aber auch der Sekt gewinnt immer mehr an Profil. Die VieVinum ist der perfekte Ort, um einen Einblick in solche Entwicklungen zu bekommen.“

David Kermode, Journalist, Vereinigtes Königreich (übersetzt aus dem Englischen): „Es ist fantastisch, wieder hier zu sein – ich würde es um nichts in der Welt verpassen wollen! Die Messe ist sehr groß, gibt einen richtig guten Querschnitt durch die österreichische Weinwelt und ist gleichzeitig so gut organisiert. Mir fallen kaum andere Veranstaltungen dieser Art ein, die das in dieser Größenordnung und mit einem solchen Level an Organisation hinbekommen würden!“

EN: “It's fantastic to be back, I wouldn't miss it for the world! It's huge, a slice of Austrian wine in one place, yet so well organized. I can't think of many other generic body events that would be able to do that on that scale with this kind of organisation!”

Shiva Chaurasiya, Best Sommelier of India, Sommelier bei 67 Pall Mall, Singapur (übersetzt aus dem Englischen): „Ich möchte mich ganz herzlich beim ÖWM Team für die Einladung zur VieVinum bedanken! Es war ein fantastisches Erlebnis und hat meine Sicht auf österreichische Weine völlig verändert. Mit ihrem frischen und knackigen Charakter passen sie meiner Meinung nach hervorragend zur indischen und chinesischen Küche. Ich freue mich schon sehr darauf, in Zukunft noch mehr über österreichische Weine zu erfahren – ich kann die VieVinum 2028 kaum erwarten!“

EN: “I really want to thank the Austrian Wine Team for bringing me to VieVinum! It was an amazing experience and really changed my perspective on Austrian wines. With their fresh and crisp character, I think they are a perfect match for Indian and Chinese cuisine. I’m really looking forward to learn more about Austrian wines in the future – I can’t wait for VieVinum 2028!”

Joris Gutierrez Garcia, ASI „Best Sommelier of Asia & Pacific“, Kanada (übersetzt aus dem Englischen): „Das war meine dritte VieVinum, und sie war wieder einmal fantastisch: die Qualität und Großzügigkeit der Winzer*innen, die hervorragende Organisation, die Professionalität der ÖWM. Darüber hinaus war es mir eine große Ehre, heuer eine Masterclass geben zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich auch über den Austausch mit Menschen, die ich nur bei der VieVinum treffe – wir sehen uns alle zwei Jahre hier, wofür ich sehr dankbar bin.“

EN: “This was my third VieVinum, and it was amazing once again: the quality and generosity of the producers, the level of organisation, the professionality of the Austrian Wine Marketing Board. On top of that, it was a great honour for me to be able to give a masterclass. I’m also pleased to connect with people that I only see at VieVinum – every two years we meet here, which is a real blessing.”

Über die ÖWM

Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) ist eine Servicegesellschaft für die österreichische Weinwirtschaft mit Sitz in Wien. Sie wurde 1986 gegründet und unterstützt und koordiniert die strategischen Bemühungen der österreichischen Weinwirtschaft um Qualität und Verkauf. Im Inland ist es das Ziel der ÖWM, die hohen Marktanteile des heimischen Weins zu halten. Parallel soll der Weinexport weiter gesteigert werden, wobei die Wertschöpfung im Vordergrund steht.