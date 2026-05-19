„Runde der ChefredakteurInnen“ zur Politik in Zeiten des Sparens

Wien (OTS) -

Die heimische Politik wird weiterhin von den Verhandlungen zum Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 geprägt. Nachdem sich die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS auf einen Budgetpfad verständigt hat, wird jetzt in den Detailverhandlungen um jeden Euro gerungen. Das belastet einerseits immer mehr das Koalitionsklima, andererseits sind die Fragen der Finanzierung von Pensionen, Bildung und Gesundheitswesen weiter ungeklärt. Auch die Verurteilung von Ex-ÖVP-Klubobmann Wöginger wirft weiter ihre Schatten: Welche Lehren muss die Politik aus der Causa Wöginger ziehen? Wer wird den Sparkurs der Regierung tragen müssen und wie steht es um den Zustand der Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS?

Darüber diskutieren in einer „Runde der ChefredakteurInnen“ bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Klaus Herrmann (Kronen Zeitung), Petra Stuiber (Der Standard), Florian Asamer (Die Presse) und Eva Konzett (Falter).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.