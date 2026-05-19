  • 19.05.2026, 11:19:33
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  • OTS0073

HEALTH Research Award 2026 verliehen

Herausragende Diplomarbeiten zum Thema „Nationale und internationale Zukunftsfragen gesundheitlicher Themen“ in vier Kategorien ausgezeichnet.

Gruppenfoto der Preisträger*innn des Health Research Awards 2026.
Eisenstadt (OTS) - 

Die österreichischen Fachhochschulstudiengänge des Fachbereichs Gesundheit haben auch heuer den HEALTH Research Award ausgeschrieben, mit dem herausragende Diplomarbeiten zum Thema „Nationale und internationale Zukunftsfragen gesundheitlicher Themen“ in den vier Kategorien Klima und Gesundheit, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsförderung sowie Management im Gesundheitswesen ausgezeichnet und gegebenenfalls publiziert werden.

Insgesamt wurden 39 Arbeiten eingereicht. Der Award unterstützt Forschung und Publikationstätigkeit in den vier Kompetenzbereichen der österreichischen Fachhochschulstudiengänge des Fachbereichs Gesundheit und trägt dazu bei, innovative Beiträge aus der Hochschulpraxis sichtbar zu machen.

Mit dem HEALTH Research Award 2026 werden insbesondere folgende Ziele verfolgt: Auszeichnung hervorragender Leistungen von Studierenden;

Anregung und Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Unternehmen und FH-Ausbildungsinstitutionen;

Präsentation der Kompetenzen der Ausbildungsinstitutionen;

Sichtbarmachung der besten Studierenden als künftige High Potentials für Arbeitgeber*innen.

Die Durchführung des Awards wird durch finanzielle Unterstützung durch folgende Partner ermöglicht: Kompetenzzentrum Klima und Gesundheit in der Kategorie Klima und Gesundheit, Kompetenzzentrum Zukunft Gesundheitsförderung in der Kategorie Gesundheitsförderung sowie die ARGE der Krankenhausmanager Burgenland in der Kategorie Management im Gesundheitswesen.

Die Verleihung fand im Rahmen des Krankenhausmanagerkongresses in Eisenstadt statt.

Die Preisträger*innen kamen von den Hochschulen IMC, MCI, FH Joanneum und Hochschule Burgenland.

Rückfragen & Kontakt

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland GmbH
Mag.a Christiane Staab
Telefon: +43 (0)5 7705 3537
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