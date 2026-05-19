Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Das Land Niederösterreich unterstützt den Verein Klangräume in Waidhofen/Ybbs mit 155.000 Euro für das Kulturprogramm im Jahr 2026.

Das Land Niederösterreich fördert die Erweiterung der Tagesstätte in Purkersdorf der Dorfgemeinschaft Wienerwald gGmbH am Standort Purkersdorf vorbehaltlich der Errichtungs- und Betriebsbewilligung mit maximal 116.000 Euro.

Darüber hinaus fördert das Land Niederösterreich die Errichtung der Wohneinrichtung Purgstall der Lebenshilfe Niederösterreich am Standort Purgstall mit maximal 2.328.000 Euro.

Auch die Sanierung des Wohnhauses Bruck/Leitha der Lebenshilfe Niederösterreich am Standort Bruck wird mit maximal 151.000 Euro unterstützt.

Die Sanierung der Tagesstätte Tulln der Caritas der Diözese St. Pölten am Standort Tulln wird seitens des Landes mit 807.342,59 Euro gefördert.