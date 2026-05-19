Grüne Wien/Stark, Steiner: Napoleonwald muss Grüngebiet bleiben - Neue Erkenntnisse zur Größe des geschützten Waldes berücksichtigen

Wien (OTS) -

Der Napoleonwald, ein seit Jahrzehnten bestehendes Naturdenkmal, droht durch ein großvolumiges Bauprojekt samt riesiger Garage teilweise zerstört zu werden. Eine Bürger:inneninitiative kämpft seit Jahren mit Unterstützung der Grünen dagegen an. Neue Recherchen der Bürger:inneninitiative haben ergeben, dass der geschützte Wald größer ist als ursprünglich angenommen. Kilian Stark, Planungssprecher der Grünen Wien fordert, dass die neuen Erkenntnisse berücksichtigt werden: „Es kann nicht sein, dass ein Naturdenkmal als Bauland ausgewiesen ist. Die Forderung der Bürger:inneninitiative nach Aufhebung der Widmung hat auch die Volksanwaltschaft unterstützt. Die Stadt Wien soll dies berücksichtigen und eine Rückwidmung prüfen.“

Die Grünen Wien haben für die heutige Gemeinderatssitzung einen diesbezüglichen Antrag eingebracht. „Es ist Eile geboten, zahlreiche Bäume wurden offenbar bereits vergiftet bzw. so nachhaltig geschädigt, dass sie gefällt wurden. Aufgrund der fälschlich erfolgten Widmung besteht bereits eine Baugenehmigung, deren Aufhebung ebenso umgehend geprüft werden muss“.

Alexandra Steiner, Klubvorsitzende der Grünen Hietzing: „Wir unterstützen die Bürger:inneninitiative schon länger und schätzen das Engagement und ihre wertvolle Recherchearbeit. Nun ist es höchste Zeit für ein „Zurück an den Start“ und für einen Stopp des Bauprojekts“. Auch der Grüne Bürger:inneninititaiven-Fond (BIV) hat die rechtliche Klärung gefördert.