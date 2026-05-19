300. Folge: „Zurück zur Natur“ mit Maggie Entenfellner feiert Jubiläum am 24. Mai in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die 300. Folge „Zurück zur Natur“ wird in Wien gefeiert: Maggie Entenfellner ist in der neuen Ausgabe am Sonntag, dem 24. Mai 2026, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON unterwegs in der Donaustadt, dem 22. Wiener Bezirk. Im Nordosten der Stadt gelegen, ist er mit seinen 228.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einer Fläche mit 100 Quadratkilometern der größte und auch der grünste Bezirk der Bundeshauptstadt: Mehr als die Hälfte der Fläche ist Natur. Daran hat auch der Schulgarten Kagran seinen Anteil. Hier gibt Gärtnerin Beatrice Hagenberger Maggie Entenfellner Tipps zum Umtopfen. Im Café Schillwasser inmitten der Lobau gibt es rare saisonale Köstlichkeiten: Hopfensprossen-Frittata und Gundermann-Sirup. Und Glaskünstlerin Simone Svoboda gibt alten Dingen mit ordentlich Hitze neuen Glanz.

„Zurück zur Natur: Wien Donaustadt“ am 24. Mai um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Auf über sechs Hektar erstreckt sich der Schulgarten der Berufsschule für Gartenbau und Floristik neben der U1 Station Kagran. Hier findet man fast alles, was das Gärtnerherz begehrt. Es gibt von einem griechischen über einen Kräuter-, burgenländischen Gemüse-, steirischen Beeren- bis zu einem Monet-Garten und noch viel mehr so gut wie alle Gartenformen, die in unseren Breitengraden vorkommen. Man findet ebenso Glashäuser und Folientunnel wie verschiedenste Sträucher, an denen sich die Schüler:innen im Heckenschneiden üben können. Viel Arbeit für die beiden leidenschaftlichen Gärtner:innen Beatrice Hagenberger und Christoph Platz, die sich liebevoll um die Pflanzen kümmern.

Das Café Schillwasser inmitten der Lobau betreibt eine Gruppe von Freunden mit einem gemeinsamen Ziel: ein Wohnzimmer fürs Grätzel zu schaffen. Alle sind Quereinsteiger:innen, die meisten kommen aus dem Sozialbereich. Kennengelernt haben sie sich auf der Kleinen Stadtfarm, einem Zusammenschluss von rund 20 ökologischen oder sozialen Vereinen und Initiativen. Als 2022 das Café am Hof einen Betreiber suchte, schlossen sie sich zusammen, um das Café hauptberuflich zu betreiben. Die Speisekarte ist vegetarisch bis vegan, verarbeitet wird vorzugsweise Gemüse der Kleinen Stadtfarm. Koch Alwin kreiert fast wöchentlich neue Gerichte, gerne Traditionelles mit einem gewissen Twist. So steht passend zur Jahreszeit die zubereitete Hopfensprossen/Hopfenspargel-Frittata auf dem Menüplan. Bei den Sirupen gibt es Außergewöhnliches: So wird hier Magnolien-, Feigenblatt- oder Wildorangensirup, je nachdem, was gerade am Hof reif ist, gemacht. Diesmal ist der Gundermann die Hauptzutat.

Simone Svoboda hat ihr Atelier „Kunstherum“ 2017 in der Donaustadt gegründet. Sie arbeitet ausschließlich mit Altglas. In der Sendung schmilzt sie gebrauchte Flaschen so zusammen, dass daraus neue originelle Blumenvasen entstehen. Oder sie verarbeitet sie zu Trinkgläsern und gibt dem alten Glas so einen neuen Verwendungszweck. Bunte Glasscherben aus anderen Glashütten, Glas, dass sonst weggeschmissen worden wäre, legt sie zu „Mandaglas“ – also zu Mandalas aus Glas.