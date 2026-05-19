Gratis-Eintritt in die Stifte Klosterneuburg und St. Paul

Wien (OTS) -

Der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische Versicherung ermöglichen einen besonderen Ausflugstag im Mai: Am 22. Mai können Kulturinteressierte das Stift Klosterneuburg vor den Toren Wiens, am 24. Mai das Stift St. Paul im Lavanttal in Kärnten bei freiem Eintritt entdecken. Um die Gratis-Aktion nutzen zu können, muss das Stichwort „Wiener Städtische“ an der jeweiligen Kassa genannt werden. Schnell sein lohnt sich, denn der freie Eintritt ist auf die ersten 200 Besucher:innen pro Stift limitiert. „Unsere Aktion bietet die schöne Gelegenheit, die eindrucksvolle Kultur und Geschichte der Stifte Klosterneuburg und St. Paul bei freiem Eintritt zu erleben. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern sowie Mitwirkenden viel Freude bei diesem besonderen Kulturerlebnis“, erklärt Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG). Wiener-Städtische-Generaldirektor Dr. Ralph Müller betont: „Die Förderung kultureller Teilhabe und die Bewahrung von österreichischem Kulturerbe liegen uns besonders am Herzen. Unsere Aktionstage verbinden genau das – und schenken Groß und Klein besonderen Kulturgenuss.“ Im Rahmen ihres kulturellen Engagements unterstützen der Wiener Städtische Versicherungsverein und die Wiener Städtische Versicherung u. a. die Stifte Klosterneuburg und St. Paul.

Stift Klosterneuburg

Am Freitag, dem 22. Mai öffnet das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg seine Pforten von 10:00 bis 16:00 Uhr kostenfrei für die ersten 200 Kulturbegeisterten, die an der Kassa das Codewort „Wiener Städtische“ nennen. Mit dem Eintrittsticket, das um verschiedene Führungsangebote ergänzt werden kann, eröffnet sich das Stift Klosterneuburg in all seinen faszinierenden Facetten – vom österreichischen Erzherzogshut Maximilian III. (1616) über den prachtvollen Marmorsaal mit dem Deckenfresko von Daniel Gran bis hin zum weltberühmten Verduner Altar und dem historischen Keller des ältesten Weinguts Österreichs.

Weitere Informationen unter www.stift-klosterneuburg.at.

Stift St. Paul im Lavanttal

Am Sonntag, dem 24. Mai gewährt das Benediktinerkloster St. Paul kostenlosen Einlass von 10:00 bis 17:00 Uhr für die ersten 200 Besucher:innen, die an der Kassa das Codewort „Wiener Städtische“ nennen. Im Stift St. Paul, auch „Schatzhaus Kärntens“ genannt, befindet sich eine der größten privaten Kunstsammlungen Österreichs. Die aktuelle Ausstellung „Frau:Macht:Kunst“ würdigt das beeindruckende Schaffen von Künstlerinnen wie Olga Holzhausen, Margarethe Martiny-Holzhausen oder Elisabeth-Charlotte Martin und lädt dazu ein, die entscheidende Rolle von Frauen in der Geschichte der Kultur und Gesellschaft sichtbar zu machen.

Weitere Informationen unter www.stift-stpaul.at.



Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche und kulturelle Entfaltung schaffen.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft der internationalen Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien und ist mit neun Landesdirektionen, 125 Geschäftsstellen und rund 4.000 Mitarbeitern präsent. Weiters verfügt das Unternehmen über eine Zweigniederlassung in Slowenien. Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist eine innovative und verlässliche Partnerin für sämtliche Kundenbedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich. Aufgrund ihrer Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie wurde die Wiener Städtische als „familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet und zuletzt im Jahr 2024 rezertifiziert.