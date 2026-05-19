Konzert des Österreichischen Kulturforums in Kairos Höhlenkirche endet im Eklat

Wien (OTS) -

Ein vom Österreichischen Kulturforum Kairo in der berühmten Höhlenkirche von Manschiyyet Nasser am vergangenen Freitag veranstaltetes Konzert sorgt derzeit in Ägypten für heftige Kritik, berichtet das Studentenmagazin campus a, das bei dem Konzert vor Ort war. Was als internationales Kulturprojekt mit Jugendlichen begann, endete nach einer Rave-Performance einer österreichischen Künstlerin in den heiligen Hallen mit Stromabschaltung, medialer Empörung, kirchlichen Protesten, Kritik in den sozialen Medien und einer Entschuldigung der österreichischen Veranstalter.

Die Höhlenkirche von Manschiyyet Nasser gilt als eines der wichtigsten Zentren der koptisch-orthodoxen Kirche in Ägypten. Der Gastgeber, Kairos Jugendbischof Anba Moussa, hatte deshalb offenbar andere künstlerische Darbietungen aus Österreich erwartet. Als die österreichische Künstlerin Chrystn Hunt Akron nach einem ruhigen ersten Teil harte, elektronische Beats lieferte, ließ der Bischof den Strom abschalten, berichtet campus a. Die Veranstaltung habe „in keiner Verbindung zum christlichen Glauben“ gestanden, ließ der Bischof hinterher in einem Statement wissen, wie unter anderem das Nachrichtenportal Cairo24 berichtete. Die österreichischen Veranstalter entschuldigten sich und betonten, den kulturellen Austausch fortsetzen zu wollen.

Während die Kritik in Ägypten weiter wächst, steht nun vor allem die Frage im Raum, wie es zu einer derart umstrittenen Veranstaltung in einem der bedeutendsten koptischen Kirchenräume des Landes kommen konnte, so campus a. Zum ganzen Beitrag geht es hier.