Staatsmeisterehrung in Grafenwörth: Land Niederösterreich feiert 169 Aushängeschilder des Sports

St. Pölten (OTS) -

Das Haus der Musik in Grafenwörth wurde gestern, Montag, zur festlichen Bühne für all jene Athleten, die Niederösterreichs Sportszene im vergangenen Jahr auf nationaler Ebene eindrucksvoll geprägt haben. Im Rahmen der feierlichen Staatsmeisterehrung zeichnete das Land Niederösterreich insgesamt 169 Sportler aus, die in unterschiedlichsten Disziplinen österreichische Staatsmeistertitel errungen haben. 122 Titel in Einzelsportarten, 39 in Gruppenbewerben und acht im Mannschaftssport unterstreichen eindrucksvoll die Vielfalt, Qualität und Leistungsstärke des niederösterreichischen Sports.

„Der Weg an die Spitze verlangt viel ab. Hinter jedem dieser Erfolge stehen harte Arbeit, unermüdlicher Leistungswille, große Disziplin, echte Leidenschaft, die Stärke, auch nach Rückschlägen weiterzumachen und manchmal auch bewusst über die eigenen mentalen Grenzen zu gehen, um ein noch höheres Level zu erreichen. Unsere Sportstars zeigen, dass mit Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Teamgeist Herausragendes möglich ist. Sie sind damit auch enorm wichtige Aushängeschilder für ihre Vereine, ihre Sportarten und unser gesamtes Sportland. Sie tragen den Namen Niederösterreichs weit über die Landesgrenzen hinaus und sind wahre Vorbilder, insbesondere auch für den Nachwuchs“, betont Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Unter den Geehrten befanden sich zahlreiche bekannte Namen des niederösterreichischen Sports, darunter das Beachvolleyball-Duo Dorina und Ronja Klinger, die Schwimm-Asse Julia Syslo und Valentin Bayer sowie Rollstuhl-Tennisspieler Josef Riegler. Sie alle haben mit ihren Erfolgen weit über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt.

Auch im Teamsport durfte Niederösterreich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Für ihre Titelgewinne ausgezeichnet wurden etwa die Baseballspieler der Diving Ducks, die Basketballerinnen der Duchess Klosterneuburg sowie die Handballerinnen von Hypo Niederösterreich.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected]