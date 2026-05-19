- 19.05.2026, 10:09:02
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Aufstieg oder Absturz: Die Relegations-Krimis der Deutschen Fußball-Bundesliga ab Donnerstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Hochspannung zum Saisonfinale: Wer sichert sich den Klassenerhalt, wer steigt auf? JOYN & PULS 4 zeigen alle 4 Entscheidungsspiele der Relegation ab Donnerstag um 20:15 Uhr live.
Aufstiegsfreude oder Abstiegsfrust: Zum Saisonschluss werden in der Deutschen Fußball-Bundesliga noch die wichtigen Fragen um Auf- und Abstieg geklärt. Das Duell VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn ist mit Hin- und Rückspiel am Donnerstag und Montag jeweils ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4 zu sehen. Den Showdown zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga gibt es am Freitag und Dienstag jeweils ab 20:15 Uhr live auf JOYN, wenn die Spielvereinigung Greuther Fürth auf Rot-Weiss Essen trifft.
Beim VfL Wolfsburg steht mit ÖFB-Nationalteamspieler Patrick Wimmer ein rot-weiß-roter Leistungsträger im Kader, der aktuell angeschlagen ist. Auch Goalie Pavao Pervan ist in den Reihen der Wolfsburger. Bei Rot-Weiss Essen ist Keeper Tino Casali unter Vertrag.
Freundschaftsspiele vor der Fußballweltmeisterschaft live auf JOYN & PULS 4
Weiter geht es nach den Relegationsspielen bereits am 31. Mai ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4, wenn die DFB-Elf Finnland zum Testlauf vor der WM in Mexiko, USA und Kanada empfängt. Am 3. Juni wird es aus österreichischer Sicht interessant, wenn der ÖFB-Gruppengegner Algerien auf die Niederlande trifft. Ebenfalls ab 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 zu sehen.
Bundesliga vs. 2. Bundesliga live auf JOYN & PULS 4:
Donnerstag, 21. Mai, ab 20:15 Uhr: VfL Wolfsburg – SC Paderborn
Montag, 25. Mai, ab 20:15 Uhr: SC Paderborn – VfL Wolfsburg
Die JOYN- & PULS-4-Crew:
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Mario Hochgerner
Kommentator: Florian Knöchl
2. Bundesliga vs. 3. Liga live auf JOYN:
Freitag, 22. Mai, ab 20:15 Uhr: Rot-Weiss Essen – SpVgg Greuther Fürth
Dienstag, 26. Mai, ab 20:15 Uhr: SpVgg Greuther Fürth – Rot-Weiss Essen
Die JOYN-Crew:
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Florian Knöchl
Kommentator: Mario Hochgerner
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]
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