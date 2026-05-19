DIE UMWELTBERATUNG: bewährte Qualität am neuen Standort

Wien (OTS) -

DIE UMWELTBERATUNG ist in den neuen Stadtteil „Neues Landgut“ gezogen. Im Wohnquartier B.R.I.O. freut sich das Team nicht nur über zeitgemäße Räumlichkeiten in klimaschonender Bauweise, sondern auch über begrünte Fassaden. An den neuen Standort bringt DIE UMWELTBERATUNG 38 Jahre Beratungserfahrung mit und teilt das Know-how gerne an der Hotline, wo die Umweltberater*innen unter 01 803 32 32 kostenlos beraten.

Das „Neue Landgut“ im 10. Bezirk wurde als klimafittes, energieeffizientes Siedlungsgebiet in Holzhybrid-Bauweise geplant. „Das Gebäude, in dem DIE UMWELTBERATUNG nun arbeitet, ist begrünt, mit Energie aus Erdsonden und Wärmepumpen beheizt und gekühlt. Auf der gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse gibt es Hochbeete, die von der Hausgemeinschaft bepflanzt werden. Ich freue mich für DIE UMWELTBERATUNG über den neuen, ökologischen Bürostandort – das ist das passende Ambiente, um die Wiener*innen zu Umwelt- und Klimaschutz zu beraten“, zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei seinem Besuch erfreut.

Gute Atmosphäre für kompetente Beratung

„Bei der Planung des neuen Standortes haben alle Fachbereiche von DIE UMWELTBERATUNG ihr Wissen eingebracht und Kriterien der Kreislaufwirtschaft umgesetzt. Selbstverständlich gibt es auch ein Abfallkonzept. Wir haben damit die nachhaltige Linie des Gebäudes im Innenraum fortgesetzt“, erklärt Elisabeth Tangl, Leiterin von DIE UMWELTBERATUNG. Bei der Ausstattung wurde auf ÖkoKauf-Kriterien geachtet – vom Linoleumfußboden bis zur lösemittelfreien Wandfarbe wurden umwelt- und gesundheitsschonende Produkte gewählt. Büroschränke in bester Secondhand-Qualität stammen aus der alten WU – sie wurden im Rahmen des Zwischennutzungsprojektes WEST überlassen. Die Bundesimmobiliengesellschaft ermöglichte dieses Projekt.

Die neuen Räume strahlen angenehme Atmosphäre aus, was sich auch auf die persönlichen Beratungen an der Hotline überträgt. Auf reduzierter Fläche ist es gelungen, optimale Arbeitsplätze für die verschiedenen Tätigkeiten und eine mobilere Arbeitsweise zu schaffen – von offenen, kommunikativen Arbeitsräumen und schalloptimierten Rückzugsräumen für Webinare bis zu Fokusräumen für ruhiges Arbeiten.

Die Pflanzen aus dem alten Büro sind mitübersiedelt, auch Ableger wurden vorausschauend schon für den neuen Standort gemacht. Alte Regale haben sich – neu gestrichen – zu eleganten Podesten für den grünen Dschungel zwischen den Schreibtischen verwandelt.

Echte Beratung – und das kostenlos!

Schon seit 1988 gibt es DIE UMWELTBERATUNG in Wien. Sie bietet Tipps für den ökologischen Alltag und Beratung zum ökologischen Wirtschaften. Das Besondere ist, dass sich die Kund*innen an der Hotline persönlich, individuell und kostenlos beraten lassen können. Auch in zahlreichen Broschüren und Foldern, auf www.umweltberatung.at und in den Sozialen Medien bietet DIE UMWELTBERATUNG eine Menge Informationen.

Große Themenvielfalt

DIE UMWELTBERATUNG berät Privathaushalte und Betriebe und arbeitet in zahlreichen Projekten an Lösungen für eine klimagerechte Zukunft. An der Hotline bekommen die Anrufer*innen Antworten, wenn sie zum Beispiel wissen möchten, wie sie die Energiekosten senken können, wo sie etwas reparieren lassen können oder wie sie auf ihrem Balkon biologisch gärtnern.

Die Themen, zu denen DIE UMWELTBERATUNG berät und in Projekten arbeitet:

urbanes Gärtnern für Klimaschutz und Biodiversität

Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Einkauf

Maßnahmen gegen sommerliche Überhitzung

Energieberatung

klimafreundliche Ernährung

nachhaltig Wohnen

Angebote zur Umweltbildung

Information

DIE UMWELTBERATUNG gibt an der Hotline 01 803 32 32 gerne Auskunft und nimmt Bestellungen von Infomaterial entgegen. Auf der Website www.umweltberatung.at stehen zahlreiche Informationen, Folder und Broschüren zur Verfügung.

Newsletter informieren regelmäßig zu aktuellen Umweltthemen, sie können auf www.umweltberatung.at/newsletter abonniert werden.

Informationen, Tipps und Do-it-yourself-Anleitungen bietet DIE UMWELTBERATUNG auch in den sozialen Medien:

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)