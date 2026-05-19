„WELTjournal“ über „Russland, China und der Iran – Front gegen den Westen“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Russland, China und der Iran – Front gegen den Westen“. Um 23.20 Uhr folgt der „kreuz & quer“-Zweiteiler „1979 – Ursprung der Gegenwart“.

WELTjournal: „Russland, China und der Iran – Front gegen den Westen“

Die strategische Annäherung Russlands, Chinas und des Iran erhält vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte im Nahen Osten eine neue strategische Bedeutung. Die drei autoritären Regime fordern die internationale Ordnung heraus, indem sie wirtschaftlich und militärisch ihre Zusammenarbeit vertiefen. Das „WELTjournal“ zeigt, wie diese Zweckgemeinschaft über Jahrzehnte gewachsen ist – und wie gefährlich sie für den Westen werden könnte. Die Dokumentation macht sichtbar, wie Moskau, Peking und Teheran verstärkt auf Desinformation, Cyberangriffe und politische Einflussnahme setzen, um demokratische Gesellschaften zu destabilisieren und ihre eigenen Machtansprüche durchzusetzen. Gestaltung: Sophie Lepault und Julian Blum

kreuz & quer: „1979 – Ursprung der Gegenwart“

Das Jahr 1979 gilt heute als markanter Wendepunkt historischer Entwicklungen: Ajatollah Khomeini kehrte aus seinem Pariser Exil nach Teheran zurück und führte die Islamische Revolution im Iran an. Sowjetische Truppen marschierten in Afghanistan ein. China nahm trotz politischer Repressalien nach innen seine wirtschaftliche Öffnung nach außen vor. Im Rückblick hat vieles von dem, was uns heute noch politisch beschäftigt, damals begonnen. Gestaltung: Dirk van den Berg und Pascal Verroust.