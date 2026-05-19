Neuer Name, gewachsene Mission: Ronald McDonald Kinderhilfe wird zu Ronald McDonald Haus

Wien (OTS) -

Die Ronald McDonald Kinderhilfe gibt ihren neuen Markennamen bekannt: Seit 15. Mai 2026 tritt die gemeinnützige Organisation als Ronald McDonald Haus auf. Der neue Name und das neue Logo sind kein Neuanfang, sondern die konsequente Weiterentwicklung einer weltweit tätigen Organisation, die seit 1987 Familien mit erkrankten oder verletzten Kindern in Österreich begleitet.

Der Grund für den neuen Markenauftritt liegt auf der Hand: „Ronald McDonald Haus" bringt das Herzstück der Organisation auf den Punkt. Die Häuser bieten Familien ein Zuhause auf Zeit, direkt in der Nähe von Spezialkliniken, damit sie auch in schweren Zeiten nah beieinander sein können. Der neue Slogan „Wo Familien zusammenbleiben" macht dieses Kernversprechen unmissverständlich sichtbar: Familie ist kein Besuch, der nach zwei Stunden wieder geht. Familie bleibt und ist elementarer Bestandteil des Therapieprozesses.

„Wenn ein Kind krank oder verletzt ist, braucht nicht nur das Kind Unterstützung, sondern das gesamte Familiensystem. Unser neuer Name bringt genau das auf den Punkt: Wir sind der Ort, wo Familien zusammenbleiben, nah am Kind, nah an der Klinik, nah beieinander. Das ist unser Versprechen seit 1987, und daran ändert sich nichts“, erklärt Eva Lechner, Head of Marketing und Kommunikation Ronald McDonald Haus Österreich.

Familie als Teil des Heilungsprozesses

Hinter dem neuen Markennamen steht auch ein geschärftes Selbstverständnis: Ronald McDonald Haus versteht sich verstärkt als aktiver Teil des Heilungsprozesses im Sinne des Family Centered Care-Konzepts. Eltern und Angehörige sind keine Besucher:innen, sondern Expert:innen für ihr Kind und unverzichtbare Partner:innen im Genesungsprozess. Forschungsergebnisse zeigen, dass erkrankte Kinder, deren Familien während eines Spitalsaufenthalts in ihrer Nähe sind, schneller genesen, weniger Stress erleben und bessere klinische Ergebnisse erzielen.

Was sich ändert, und was bleibt

Ab dem 15. Mai 2026 wird der frühere Markenname „Ronald McDonald Kinderhilfe" sukzessive gegen den neuen Namen „Ronald McDonald Haus“ getauscht. Der Markenauftritt – inklusive neuen Logo – wird vereinfacht und modernisiert. Was sich nicht ändert: die Mission, die Werte, die Häuser, das Team und das gesamte Leistungsangebot. Ronald McDonald Haus bleibt das, was es seit seiner Gründung 1987 in Österreich ist: ein Ort, an dem Familien in der schwersten Zeit ihres Lebens Halt, Nähe und ein echtes Zuhause finden.

Weitere Informationen zu Ronald McDonald Haus: www.ronaldmcdonaldhaus.at