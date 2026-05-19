Erinnerungstafel für Erwin Lanc am Matzleinsdorfer Hochhaus enthüllt

Wien (OTS) -

Am Matzleinsdorfer Hochhaus in der Leopold-Rister-Gasse 5 – Teil des Theodor-Körner-Hofs in Margareten – erinnert ab sofort eine neue Gedenktafel an Erwin Lanc.

„Erwin Lanc war eng mit Margareten verbunden und zugleich ein Politiker, dessen Wirken weit über den Bezirk hinausgereicht hat. Er hat über Jahrzehnte Verantwortung übernommen – in Wien, im Nationalrat und in der Bundesregierung. Auch nach seiner politischen Laufbahn blieb er dem öffentlichen Engagement treu und setzte sich für Frieden, Dialog und Verständigung ein. Dass wir ihm hier am Matzleinsdorfer Hochhaus eine sichtbare Erinnerung widmen, ist ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit. Der Gemeindebau ist nicht nur Wohnort, sondern auch ein Ort gelebter Geschichte“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Erwin Lanc wurde am 17. Mai 1930 in Wien geboren. Bereits in seiner Schulzeit engagierte er sich in der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Von 1960 bis 1966 war Lanc Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderats. Darüber hinaus war er Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Wien/Margareten sowie Landesparteivorsitzender-Stellvertreter der SPÖ Wien. 1966 wechselte Lanc als Abgeordneter in den Nationalrat. Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky war er ab 1973 Verkehrsminister, ab Juni 1977 Innenminister und von Mai 1983 bis September 1984 Außenminister.

Auch nach seiner aktiven politischen Laufbahn blieb Lanc öffentlich engagiert. Als Präsident des International Institute for Peace setzte er sich bis 2008 für Frieden und Dialog ein. Dem Sport war er ebenfalls eng verbunden: als aktiver Handballspieler und Trainer beim WAT Margareten, dem heutigen FIVERS WAT Margareten, sowie als Präsident des Österreichischen Handball- und Faustballbunds. Erwin Lanc wurde vielfach ausgezeichnet und starb am 29. März 2025 im 95. Lebensjahr in Wien.

Mit der neuen Erinnerungstafel würdigt Wiener Wohnen eine Persönlichkeit, deren politisches und gesellschaftliches Wirken eng mit Wien, Margareten und der österreichischen Zeitgeschichte verbunden ist.