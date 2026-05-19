„Bunkerstimmung“: „Am Schauplatz“-Reportage über Angst, Vorsorge und das Leben im Schatten möglicher Krisen

Wien (OTS) -

Menschen, die Konserven stapeln, Trinkwasser horten oder sich im Keller auf Blackout und Atomkrieg vorbereiten, wurden lange belächelt. Doch seit Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist, Energiekrisen zunehmen und politische Unsicherheiten wachsen, erscheinen manche dieser Ängste plötzlich weniger abwegig. In der „Am Schauplatz“-Reportage „Bunkerstimmung“ begegnet Ed Moschitz am Donnerstag, dem 21. Mai 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Menschen, die sich auf Blackout, Krieg oder Klimakatastrophen vorbereiten. Er blickt in verlassene Bunkeranlagen des Bundesheers, begleitet einen Schweizer Bunkerfachmann und besucht in Slowenien einen Luxusbunker, in dem ein 14-tägiger Aufenthalt im Ernstfall mehr als 1,2 Millionen Euro kostet.

Herr Patrick aus Vorarlberg bereitet sich seit mittlerweile 15 Jahren auf den Ernstfall vor. In seiner Wohnung lagern Wasservorräte, ein Fluchtrucksack und stets griffbereit auch eine Pistole. Im Keller befindet sich ein strahlensicherer Bunker. Der Verwaltungsbeamte ist überzeugt: Ein länger andauernder Blackout würde die Gesellschaft rasch an ihre Grenzen bringen.

Auch Herr Werner, ein pensionierter Straßenbahner aus Wien, vertraut seit seiner Jugend weder Staat noch Politik. Seine Gemeindewohnung hat er längst aufgegeben und ist in ein „sicheres Bergdorf“ gezogen. Jahrelang mietete er sogar einen ehemaligen Bundesheerbunker – für den Fall, dass die Weltlage endgültig kippt.

Andere setzen weniger auf Waffen oder Rückzug als auf Selbstversorgung. Die pensionierte Volksschullehrerin Frau Ulrike hat Hunderte Einkochgläser eingelagert und könnte ihre Familie im Krisenfall wohl monatelang versorgen. Zwischen Vorratsregalen und Katastrophenszenarien entsteht das Bild einer Stimmung, die irgendwo zwischen vernünftiger Vorsorge, tiefem Misstrauen und tragikomischer Endzeitfantasie pendelt.

Obwohl die Angst vor Krisen wächst, wäre Österreich auf den Ernstfall derzeit nur begrenzt vorbereitet: Lediglich rund drei Prozent der Bevölkerung hätten Zugang zu einem sicheren Schutzraum. Anders die Schweiz, die massiv in die Modernisierung ihrer Schutzanlagen investiert und für jede Bürgerin und jeden Bürger einen Platz im Schutzraum vorsieht. Eine Reportage über Angst, Vorsorge und die Frage, wie sicher wir uns in unsicheren Zeiten noch fühlen können.