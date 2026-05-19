Eröffnungsfest der psychotherapeutischen Ambulanz der ÖGVT in Wien

Wien (OTS) -

Die Österreichische Fachgesellschaft für Verhaltenstherapie (ÖGVT) erweitert ihr Angebot und eröffnet eine eigene psychotherapeutische Ambulanz im 1. Wiener Gemeindebezirk. Dort bieten sowohl Ausbildungskandidat:innen unter Supervision als auch Therapeut:innen mit abgeschlossener Ausbildung Verhaltenstherapie an. Ziel der Ambulanz ist es, Patient:innen mit unterschiedlichen Störungsbildern, Schweregraden und Altersgruppen professionell zu begleiten und den Zugang zu psychotherapeutischer Unterstützung zu erleichtern.

Die ÖGVT ist ein Zusammenschluss engagierter Expert:innen aus dem Bereich der Verhaltenstherapie. Gegründet wurde sie 1971, kurz nachdem die Verhaltenstherapie in Europa Einzug in psychiatrische Kliniken, psychologische Institute und Beratungsstellen gehalten hatte.Heute gilt die ÖGVT als eine der führenden Aus- und Weiterbildungsstätten für Verhaltenstherapie in Österreich und fungiert zugleich als Vernetzungs- und Informationsplattform für Therapeut:innen, Studierende und Interessierte.

Anlässlich der Eröffnung lädt die ÖGVT am 20. Mai 2026 ab 18:00 Uhr herzlich zum Eröffnungsfest ein. Gemeinsam mit Gästen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie Interessierten möchte die ÖGVT bei Sekt und Brötchen auf diesen neuen Abschnitt anstoßen und die neuen Räumlichkeiten vorstellen.

Details zur Veranstaltung

Datum: 20. Mai 2026

Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

Ort: Psychotherapeutische Ambulanz der ÖGVT, Biberstraße 5/1, 1010 Wien