Wiener Gastro im WM-Fieber: 40 Prozent zeigen die WM

Wien (OTS) -

Wenn in drei Wochen wieder König Fußball die Schlagzeilen regiert, heißt das in vielen in Wiener Lokalen „Schani, trag den Fernseher hinaus“. Das ergibt eine aktuelle Umfrage unter den Wiener Wirten. Rund 40 Prozent wollen zumindest einzelne WM-Spiele live zeigen. „Viele hadern aber noch wegen unklarer Regelungen“, weiß Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Wenn am 11. Juni das Auftaktspiel der Fußball-WM 2026 in Mexico City beginnt, wird der Anpfiff auch in vielen Wiener Lokalen und Gastgärten zu hören sein. Denn 40 Prozent der Wiener Gastronomen wollen ihren Gästen zumindest ausgewählte Spiele der WM zeigen, rund die Hälfte davon auch im Gastgarten, das ergibt eine aktuelle Umfrage unter Wiens Wirten. „Die Herausforderung sind die Spielzeiten. So will ein Großteil die Spiele zeigen, die vor 22 Uhr unserer Zeit beginnen, aber weniger als 10 Prozent der Wirte möchten alle Spiele zeigen“, weiß Peschta. Der auch für die meisten gar keine Möglichkeit sieht, alle Übertragungen zu zeigen: „Bei vielen Spielen müssen die Lokale geschlossen sein, einfach aufgrund der Sperrstunden-Regelungen“. Peschta hofft aber, dass es bei den Sperrstunden-Regelungen noch Klarstellungen geben wird: „Immerhin hat der Nationalrat gerade ermöglicht, dass statt bisher vier Wochen, public viewings jetzt sogar sechs Wochen gezeigt werden dürfen. Ich denke, das ist ein eindeutiges Bekenntnis dazu, die Gastronomie zu unterstützen“.

Dennoch glaubt Peschta, dass die Fußball-WM zur Erfolgsgeschichte für die Wiener Gastronomie werden kann: „Dass Österreich nicht nur mitspielt, sondern auch eine richtig tolle Mannschaft stellt, unterstützt natürlich die Euphorie vor der WM. Dazu kommt, dass auch die Heimatnationen vieler anderer Bevölkerungsgruppen bei der Weltmeisterschaft vertreten sind. Die werden zusätzlich für Stimmung sorgen“.

Übrigens: Wiens Wirte sind optimistisch, dass Österreich bei der WM erfolgreich sein wird. Mehr als 80 Prozent tippen, dass die National-Elf die Gruppenphase übersteht, 5,7 Prozent glauben gar an einen Weltmeister Österreich. Und nur 5,1 Prozent trauen Argentinien die Verteidigung des Titels zu.