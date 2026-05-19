  • 19.05.2026, 09:47:49
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Künstliche Intelligenz gegen vorzeitigen Samenerguss: Sexualtherapeutin bringt erste digitale Beraterin auf den Markt

Beatrix Roidinger und Best Lover starten am 26. Mai 2026 mit „Best Lover CONTROL" ein KI-gestütztes Programm, das Sexualberatung neu denkt.

Wien (OTS) - 

Rund 20 bis 30 Prozent aller Männer sind von vorzeitigem Samenerguss betroffen. Trotz enormem Leidensdruck suchen die wenigsten professionelle Hilfe – Scham und fehlende niederschwellige Angebote stehen im Weg. Ab dem 26. Mai 2026 soll sich das ändern: Best Lover – Institut für männliche Sexualität bringt mit „Best Lover CONTROL" das erste KI-gestützte 30-Tage-Intensivprogramm gegen vorzeitigen Samenerguss auf den Markt.

Entwickelt von einem Team aus Sexologinnen und Sexualberatern rund um Institutsgründerin Beatrix Roidinger. Das Programm kombiniert einen Videokurs mit einer digitalen Sexualberaterin, die über Monate gezielt mit dem Fachwissen des Instituts und einem umfangreichen Übungskatalog trainiert wurde.

Anders als bei ChatGPT oder anderen Chatbots führt die KI Betroffene proaktiv durch einen erprobten sexualtherapeutischen Prozess. Sie erkennt, wo im Programm der Nutzer sich befindet, schickt passende Übungen zum richtigen Zeitpunkt und beantwortet Fragen. Teilnehmer nutzen das Programm direkt am Smartphone über Telegram – auf 30 Tage ausgelegt und flexibel in den Alltag integrierbar.

„In Einzelberatungen braucht dieser Prozess im Schnitt 10 bis 12 Einzelsitzungen. Mit der KI können Männer innerhalb von 30 Tagen Ergebnisse erzielen, die früher Monate gedauert haben", erklärt Roidinger.

Warteliste: https://www.best-lover.de/control/
Interessierte können sich ab sofort unverbindlich für Information eintragen. Testzugang für Journalist:innen

Weiterführende Infos und honorarfreie Pressebilder: www.best-lover.de/presse

Rückfragen & Kontakt

Best Lover - Institut für männliche Sexualität
Mag. Beatrix Roidinger
Telefon: +4369914814811
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.best-lover.de/control

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