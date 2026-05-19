4 Akquisitionen für CORUM XL im Wert von rund 65 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Ungewöhnlich starke Kaufaktivitäten meldet CORUM im bisherigen Jahresverlauf 2026. Die allgemeine Zurückhaltung am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt und der damit verbundene geringere Wettbewerb schaffen weiterhin attraktive Einstiegsmöglichkeiten für Investoren. Der internationale Gewerbeimmobilienfonds CORUM XL setzt daher seine Strategie fort, Immobilienzyklen und Marktchancen auf europäischer Ebene gezielt zu nutzen. Weitere Abschlüsse werden zeitnah erwartet.

Seit Jahresbeginn wurden vier Immobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 31.200 m² in Italien, Großbritannien und Polen erworben. Die Mieter stammen aus vier unterschiedlichen Branchen: von Seniorenbetreuung über Einzelhandel und Hotellerie bis hin zu E-Commerce-Logistik. “ Wir positionieren unsere SCPIs in vielversprechenden Segmenten, die von grundlegenden Trends wie zum Beispiel der alternden Bevölkerung oder der wachsenden Automatisierung getragen werden “, so CORUM CEO Philippe Cervesi.

CORUM XL wurde im Umfeld des Brexits gegründet und setzte zunächst stark auf britische Immobilien, um vom niedrigen Pfundkurs zu profitieren. Mittlerweile wurde die geografische Diversifizierung des Portfolios deutlich ausgebaut. Nachdem CORUM XL im Gesamtjahr 2025 sechs Immobilien mit einem Gesamtvolumen von rund 145 Millionen Euro – ausschließlich in Großbritannien – erworben hatte, wurden im Jahr 2026 innerhalb von etwas mehr als vier Monaten bereits vier Transaktionen in drei Ländern mit einem Gesamtvolumen von rund 65 Millionen Euro abgeschlossen.

Attraktive Marktphase für Investoren

„ Wir befinden uns in einer turbulenten geopolitischen Lage, was zu großer Zurückhaltung an den Märkten geführt hat, da sich viele Fonds derzeit unsicher sind, wie sie sich positionieren sollen. Das wiederum führt zu weniger Wettbewerb in Europa und lässt Preise attraktiv bleiben “, erklärt CORUM CEO Philippe Cervesi.

Zu den jüngsten Zukäufen sagt er: „ Italien, Polen und das Vereinigte Königreich sind drei Märkte, die wir gut kennen und in denen wir weiterhin relevante Chancen sehen. Denn Diversifizierung bedeutet nicht nur eine Ausweitung auf weitere Regionen, sondern auch eine Diversifizierung der Branchen, der Mieterprofile und der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Dynamiken. Ob es sich um eine Seniorenresidenz in der Toskana, ein Einkaufszentrum in Canterbury, historische Hotelimmobilien in der Altstadt von Danzig oder um E-Commerce-Logistik in der Metropolregion Warschau handelt: Wir suchen nach Immobilien, deren Fundamentaldaten unserer Meinung nach solide und deren Erträge nachhaltig sind. “

Vier Akquisitionen in drei Ländern. Anteil des Zl̸oty im Immobilienportfolio steigt.

In Italien investierte CORUM XL in der Toskana in ein Pflegeheim, das von einer auf Seniorenbetreuung spezialisierten, italienischen Genossenschaft betrieben wird. Die Immobilie umfasst rund 1.985 m² und wurde um 3,8 Millionen Euro erworben. Mit einer festen Mietverpflichtung von 17 Jahren bietet diese Transaktion langfristige Planungssicherheit.

In Großbritannien erwarb CORUM XL in Canterbury einen vollständig vermieteten Einkaufspark mit 6.573 m² Fläche um 15,5 Millionen Euro. Zu den Mietern zählen etablierte britische Handelsmarken aus den Bereichen Elektronik, Einrichtung und Haushaltswaren. Der durchschnittliche Kündigungsverzicht beträgt 5,2 Jahre.

Auch in Polen wurde das Portfolio weiter ausgebaut. CORUM XL hält heute bereits 14 Immobilien in diesem Land und macht es damit zu einem seiner wichtigsten Märkte außerhalb der Eurozone. Die beiden jüngsten Akquisitionen diversifizieren das Engagement des SCPI im Hotel- und Logistiksektor und erhöhen gleichzeitig den Anteil der polnischen Währung (Zl̸oty) im Immobilienportfolio.

In der Altstadt von Danzig investierte CORUM XL 15,6 Millionen Euro in ein vollständig saniertes 4-Sterne-Hotel mit Casino. Die historische Immobilie aus dem 18. Jahrhundert umfasst 89 Zimmer sowie Gastronomie-, Wellness- und Konferenzbereiche und ist langfristig an zwei Betreiber vermietet. Der Kündigungsverzicht beträgt 14 Jahre.

Südlich von Warschau wurde zu einem Kaufpreis von 30,2 Millionen Euro ein modernes Logistikzentrum erworben. Der Mietvertrag bindet den Mieter Auchan Polska für 14,2 Jahre. Der Standort setzt auf automatisierte E-Commerce-Logistik und ist mit dem Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM „Excellent“ ausgezeichnet.

Immobilienanlage: Empfohlene Haltedauer: 8–10 Jahre, keine Rendite- oder Performancegarantie, Risiko von Kapitalverlusten und Währungsschwankungen. Erträge von der Entwicklung der Immobilienmärkte und der Wechselkurse abhängig und nicht garantiert. Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die von CORUM XL getätigten Akquisitionen und die Rendite zum Zeitpunkt des Erwerbs sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Rendite zum Zeitpunkt des Erwerbs entspricht der Jahresmiete im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie einschließlich aller Kosten (einschließlich Eintragungsgebühren und Vermittlungsgebühren).

CORUM Asset Management. Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 600.000 Ꞓ und Sitz in 1 rue Euler, 75008 Paris, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nr. 531 636 546, AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011. CORUM Investments ist eine Marke von CORUM Asset Management.

CORUM XL, SCPI-Visum Nr. 19-10 der AMF vom 28. Mai 2019 wird von CORUM Asset Management, Portfolioverwaltungsgesellschaft, SAS mit einem Stammkapital von 600.000 Ꞓ, RCS PARIS Nr. 531 636 546, verwaltet. Eingetragener Sitz 1 rue Euler 75008 Paris. AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011.