Generali Wachstum bestätigt neue Strategie

Wien (OTS) -

Ausgezeichnetes Prämienwachstum getragen von allen Sparten

Jahresüberschuss der Generali Versicherung steigt auf 307 Millionen Euro

Kurs der Strategie „Lifetime Partner 27: Driving Excellence“ im ersten Jahr klar bestätigt

Die Generali Versicherung verzeichnete 2025 ein erfolgreiches Wachstumsjahr und stärkte ihre Position am österreichischen Markt als drittgrößte Versicherung des Landes. Das deutliche Prämienwachstum und die überzeugenden Ergebnisse spiegeln den positiven Geschäftsverlauf wider und bestätigen die klare strategische Ausrichtung. Getragen wurde dieser Erfolg von einer erfreulichen Entwicklung über alle Sparten hinweg.

Generali CEO Gregor Pilgram erklärt: „Die hervorragenden Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung richtig liegen. Durch gezielte Investitionen in Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Automatisierung steigern wir kontinuierlich die Customer Experience und Servicequalität. So festigen wir unsere Rolle als verlässlicher Lifetime Partner für unsere Kund_innen und legen die Basis für langfristigen Unternehmenserfolg.“

Wachstumstreiber in allen Sparten

Die Generali Versicherung AG wuchs im direkten Geschäft um 11,5 Prozent auf 3.276 Millionen Euro. In der Schaden-/Unfall-Versicherung, die 60 Prozent des Gesamtprämienvolumens ausmachte, verzeichnete die Generali ein Plus von 4,9 Prozent auf 1.977 Millionen Euro. Die Krankenversicherung wuchs erneut mit einer Steigerung von 10,6 Prozent auf 457 Millionen. Die Prämien in der Lebensversicherung erhöhten sich auf 842 Millionen, was ein Wachstum von 31,2 Prozent bedeutet. Dieser Anstieg ist maßgeblich auf die Verschmelzung mit der BAWAG P.S.K. Versicherung AG zurückzuführen.

Die starke Portfolioqualität im Bereich Schaden/Unfall, unterstützt durch deutlich geringere Naturereignisschäden, sowie die sehr gute Entwicklung des Finanzergebnisses, inklusive Einmaleffekten, führten zu einer ausgezeichneten Steigerung des Jahresüberschusses (UGB) der Generali Versicherung um 36,1 Prozent auf 307 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

2025 war für die Generali der erfolgreiche Auftakt der neuen Strategieperiode „Lifetime Partner 27: Driving Excellence“. Wesentliche Treiber waren die konsequente Umsetzung digitaler und KI-gestützter Initiativen, die die Effizienz und Qualität im Kundenservice, in der Schadenbearbeitung und im Backoffice weiter erhöht haben. Die Geschäftsergebnisse spiegeln die Stärke des Unternehmens wider: ein flächendeckendes Vertriebsnetz, ein hohes Mitarbeiterengagement sowie eine Kundenzufriedenheit auf Top-Niveau mit einem T-NPS von über 70 Prozent. Mehrfache Auszeichnungen für Servicequalität, Innovationskraft sowie Arbeitgeberattraktivität unterstreichen den erfolgreichen Kurs.

2026 im Zeichen von Wachstum, Exzellenz und privater Vorsorge

Das Jahr 2026 steht bei der Generali im Zeichen der Beschleunigung mit weiterhin klarem Fokus auf profitablem Wachstum und Exzellenz. Ziel ist es, die Marktanteile sowie zentrale Qualitätskennzahlen wie den NPS weiter zu stärken. Eine konsequente Kundenausrichtung und Beratungsexzellenz über alle Kanäle hinweg werden durch den gezielten Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz unterstützt. Um das Kundenerlebnis auf ein neues Level zu heben, werden diverse Customer Experience-Initiativen kontinuierlich ausgebaut. Dazu zählen die Weiterentwicklung des Kundenportals sowie neue Serviceangebote, darunter ein KI-gestützter Voice-Bot, erweiterte Self-Service-Funktionen und hybride Beratungsformate.

Die Schwerpunkte setzt die Generali 2026 auf private Vorsorge und Familie: „Home of Health“ wurde weiterentwickelt und um drei neue Krankentarife für unterschiedliche Zielgruppen erweitert. Im Mittelpunkt stehen die Leistbarkeit und Attraktivität der Vorsorge beim Start ins Erwachsenenleben, in der Pension sowie für schwere Pflegefälle. Analog dazu liegt der Fokus in der Lebensversicherung verstärkt auf der Risikoversicherung. Damit reagiert die Generali gezielt auf demografische Veränderungen und steigende Absicherungsbedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensphasen. Darüber hinaus zählen die private und betriebliche Altersvorsorge 2026 zu den zentralen Themen, insbesondere vor dem Hintergrund sich verändernder gesetzlicher Rahmenbedingungen. Hinzu kommt im Bereich Schaden/Unfall ein klarer Fokus auf Wachstum in Retail und KMU. Gleichzeitig werden die Kompetenzen zur Vorbeugung von Naturkatastrophen gezielt ausgebaut und die Services zur Cyberrisikoprävention konsequent weiterentwickelt.

Pilgram erklärt dazu: „Mit ‚Lifetime Partner 27: Driving Excellence‘ setzen wir klar auf Exzellenz, Kundennähe und nachhaltige Wertschöpfung in Österreich. Diesen Weg wollen wir auch künftig konsequent weitergehen.“

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter. Irrtümer und Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden. Informationen über die Geschäftsentwicklung sowie über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Details zur Geschäftsentwicklung enthält der jeweilige Geschäftsbericht.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.