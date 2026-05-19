AK Bankenmonitor: „Echt fett“ – Banken langen speziell bei Kreditspesen kräftig zu! 1

Wien (OTS) -

Fünf von elf geprüften Banken hoben ihre Preise und Spesen etwa bei Girokonten und im Zahlungsverkehr an – im Schnitt fünf Preispositionen um rund drei Prozent. Besonders happig sind die Spesen bei Krediten. Das zeigt ein aktueller AK Bankenmonitor bei elf Banken zu 53 Spesen in Geldgeschäften bei Neuabschlüssen. Die AK fordert mehr Schutz für Kreditnehmer:innen in Zahlungsnot.

Die meisten Entgelte hob die bank99 an – sie verteuerte um durchschnittlich 2,89 Prozent 14 ihrer Preise. Die kräftigsten Spesenausreißer nach oben gehen in diesem Jahr ebenfalls überwiegend aufs Konto der bank99 – besonders im Kreditbereich. Ein Beispiel: Die Grundbucheingabe kostete 2025 noch 94 Euro, nun 116 Euro. „Wer einen Kredit hat und kurzfristig in Geldnot gerät, muss für Stundungen oder Änderungen des Ratenplans teils hohe Spesen zahlen“, sagt AK Konsument:innenexperte Christian Prantner. „Gerade Menschen mit Geldsorgen werden dadurch zusätzlich sehr belastet.“

Top fünf Spesen für Kredit-Stundungen

Bank Spesen in Euro

bank99 299,00

Erste Bank, HYPO NOE 250,00

Bank Austria 63,00

BAWAG/easybank 50,00

Top fünf Spesen für Kredit-Ratenplanänderung

Bank Spesen in Euro

BAWAG/easybank 300,00

bank99 299,00

Erste Bank, HYPO Noe 250,00

Bank Austria 63,00

Zahlungsprobleme mit Ihrem Kredit – das können Sie tun!

+ Verhandeln: Manche Spesen (etwa bei Kredit-Stundung) sind verhandelbar, besonders, wenn Sie langjährige:r Kunde oder Kundin sind.

+ Stunden: Eine Stundung kann einen kurzfristigen finanziellen Engpass erleichtern. Vorsicht, die Zinsen laufen üblicherweise weiter und erhöhen den aushaftenden Kreditsaldo (eventuell können Sie einen Zinsenstopp vereinbaren).

+ Überschulden: Im Fall einer längeren Überschuldung wenden Sie sich am besten an die kostenfreien staatlich anerkannten Schuldenberatungen.

Zum Bankenmonitor: Die AK hat bei zwölf Banken in Wien die Entgelte von 53 Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, bei Spar-, Kredit- und Wertpapierprodukten zwischen Jänner 2025 und Jänner 2026 im Neugeschäft erhoben. Die Volksbank Wien hat – wie bereits in den Vorjahren – keine Preisaushänge übermittelt.

SERVICE: Den AK Bankmonitor finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/bankenmonitor.