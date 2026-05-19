Teach For Austria: Bildungsfairness beginnt vor dem ersten Schultag

Wien (OTS) -

In Österreich gibt es aktuell vermehrt Diskussionen über die Deutschkenntnisse von Volksschulkindern und deren Auswirkungen auf den Unterrichtserfolg. Teach For Austria möchte den Blick darauf lenken, was Kinder stärkt, bevor sie in die Schule kommen: vertraute Übergänge, gute Begleitung und Erfahrungen, die Mut machen.

Damit der Start in die Volksschule gut gelingt

Ein Beispiel dafür ist die Arbeit von Teach For Austria Fellow Veronika Cook in einem Kinderfreunde-Kindergarten in Wien-Favoriten. Sie begleitet Kinder im letzten Kindergartenjahr auf ihrem Weg in die Volksschule. Gemeinsam besuchen sie regelmäßig eine nahegelegene Schule, lernen Klassenzimmer, Abläufe und Regeln kennen und erleben erste Unterrichtssituationen. Aus einem großen, unbekannten Schritt wird so nach und nach etwas Vertrautes.

„ Mein größtes Ziel mit dem Projekt ist, dass die Kinder eine konkrete, positiv besetzte Vorstellung von der Schule entwickeln und mit Freude, Neugier und Selbstvertrauen in diesen neuen Lebensabschnitt starten “, sagt Veronika Cook, TFA Fellow im Kindergarten.

Zusammenarbeit zwischen Kindergarten, Eltern und Volksschule

Zum Projekt gehört auch die Arbeit mit Eltern. Gerade für Kinder, die in ihrem Alltag wenig Berührungspunkte mit Schule haben oder deren Familien das österreichische Bildungssystem noch nicht gut kennen, kann diese frühe Orientierung viel bewirken. Sie lernen nicht nur einen neuen Ort kennen, sondern erleben: Ich kann das. Ich finde mich zurecht. Schule ist etwas, auf das ich mich freuen darf.

Ein guter Schuleinstieg gelingt leichter, wenn Familien wissen, was auf ihre Kinder zukommt, welche Erwartungen es gibt und wie sie ihr Kind gut begleiten können. Austausch, Information und Einblicke in den Kindergarten- und Schulalltag schaffen Vertrauen auf beiden Seiten.

Faire Bildungschancen entstehen nicht erst am ersten Schultag

Teach For Austria sieht in solchen Beispielen einen wichtigen Beitrag zur Bildungsfairness. Nicht, weil ein einzelnes Projekt alle Herausforderungen lösen kann. Sondern weil es zeigt, wie viel möglich ist, wenn Kinder früh gestärkt werden und Pädagog:innen, Schulen, Kindergärten und Familien gut zusammenarbeiten.

Die aktuelle Debatte rund um Sprache, Schuleinstieg und ungleiche Startbedingungen zeigt: Faire Bildungschancen entstehen nicht erst am ersten Schultag. Sie wachsen dort, wo Kinder ernst genommen, begleitet und ermutigt werden. Schritt für Schritt und möglichst früh.

Mehr Informationen zur Arbeit von Teach For Austria und zur Geschichte von Veronika Cook: www.teachforaustria.at/stories

Über Teach For Austria: Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.