CHE Ranking 2026: Erneut Spitzenergebnisse für MCI

Innsbruck (OTS) -

MCI | Die Unternehmerische Hochschule® erzielt im aktuellen CHE Hochschulranking 2026 hervorragende Ergebnisse: In der Studierendenbefragung erreichen die am Ranking teilnehmenden Bachelorstudiengänge des MCI durchwegs exzellente Bewertungen und unterstreichen damit einmal mehr die hohe Qualität von Studium und Lehre an der Unternehmerischen Hochschule®. Besonders hervorzuheben ist das ausgezeichnete Gesamtergebnis: 87 von 92 Einzelbewertungen liegen in der Spitzengruppe (3,8 bis 5 Sterne).

Rund 35.000 Studierende an 265 Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften gaben Bewertungen zu ihren Studienbedingungen ab. Am diesjährigen Ranking beteiligt waren Studiengänge im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – am MCI somit folgende Bachelorprogramme:

Betriebswirtschaft Online

Management, Communication & IT

Management & Recht

Sozial-, Gesundheits- & Public Management

Soziale Arbeit

Unternehmensführung, Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Wirtschaft & Management | Business & Management

Wirtschaftsingenieurwesen

Zu den am besten bewerteten Bereichen zählen insbesondere die Studienorganisation, die Betreuung durch Lehrende sowie die Berufs- und Praxisorientierung. Auch die Unterstützung im Studium, das Lehrangebot und die digitalen Lehrelemente wurden auf höchstem Niveau bewertet. Lediglich die begrenzten Raumkapazitäten in Bezug auf Lern-, Arbeits- und Aufenthaltsbereiche werden teilweise kritischer bewertet.

Zusätzlich wurden Kennzahlen zu Studium und Forschung ausgewertet, wobei Indikatoren wie internationale Ausrichtung, kooperative Promotionen oder Abschlüsse in angemessener Zeit berücksichtigt wurden. Hier konnte die Unternehmerische Hochschule® 24 Bewertungen in der Spitzengruppe erzielen.

Statements:

Cornelia Hagele, Tiroler Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Gesundheit und Pflege: „Das hervorragende Ergebnis des MCI im CHE Hochschulranking 2026 ist eine starke Bestätigung für die hohe Qualität des Bildungs- und Forschungsstandorts Tirol. Das MCI leistet mit seiner unternehmerischen Ausrichtung, seiner internationalen Vernetzung und seiner konsequenten Praxisorientierung einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Fach- und Führungskräfte. Davon profitieren Studierende ebenso wie Wirtschaft und Gesellschaft weit über Tirol hinaus.“

MCI Rektor Andreas Altmann: „87 Spitzenbewertungen bei 92 bewerteten Indikatoren sind ein außergewöhnlich starkes Signal. Dieses Ergebnis bestätigt unseren Anspruch, zu den führenden Hochschulen Europas zu zählen – mit hoher akademischer Qualität, internationaler Perspektive und einem klaren Fokus auf Innovation, Unternehmertum und gesellschaftliche Wirkung.“

Brigitte Auer, Leitung MCI Qualitätsmanagement: „Die Ergebnisse des CHE Hochschulrankings 2026 bestätigen die konsequente Qualitätsarbeit des MCI und zeigen, wie wichtig die enge Verbindung von akademischer Qualität, persönlicher Betreuung und praxisnaher Ausbildung für ein erfolgreiches Studium und eine hohe Studierendenzufriedenheit ist. Besonders erfreulich ist, dass die Spitzenbewertungen über unterschiedlichste Studienrichtungen hinweg erzielt wurden.“

Oswald Wolkenstein, MCI Aufsichtsratsvorsitzender: „Die erneuten Top-Resultate des MCI sind beeindruckend und belegen die außergewöhnliche Qualität der Hochschule. Gleichzeitig ist klar: Wer dauerhaft auf höchstem Niveau lehren, forschen und wachsen will, braucht auch die entsprechende Infrastruktur und rechtlichen Rahmenbedingungen. Moderne Hörsäle, Lern-, Projekt- und Startup-Flächen sowie ein Promotionsrecht sind zentrale Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des MCI.“