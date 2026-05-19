- 19.05.2026, 09:00:32
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Jetzt voten: Wiener Initiative für EU-Energiepreis 2026 nominiert
Die Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“ der Stadt Wien wurde für die European Sustainable Energy Awards (EUSEW) nominiert. Ausgezeichnet wird ihr Beitrag zur klimafreundlichen Wärme- und Kühlversorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie bis 2040. Das Siegerprojekt wird per Online-Voting gewählt. Abstimmung bis 31. Mai unter: European Sustainable Energy Awards.
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