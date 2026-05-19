  • 19.05.2026, 09:00:32
  • /
  • OTS0021

Jetzt voten: Wiener Initiative für EU-Energiepreis 2026 nominiert

Wien (OTS) - 

Die Initiative „100 Projekte Raus aus Gas“ der Stadt Wien wurde für die European Sustainable Energy Awards (EUSEW) nominiert. Ausgezeichnet wird ihr Beitrag zur klimafreundlichen Wärme- und Kühlversorgung mit 100 Prozent erneuerbarer Energie bis 2040. Das Siegerprojekt wird per Online-Voting gewählt. Abstimmung bis 31. Mai unter: European Sustainable Energy Awards.

Weitere Infos und Presseunterlagen

Weitere Infos & Presseunterlagen

Rückfragen & Kontakt

comm:unications
Sabrina Nüssel
Telefon: +43 1 315 14 11 - 24
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | COM

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

comm:unications - Consulting & Services

Rückfragen & Kontakt

comm:unications
Sabrina Nüssel
Telefon: +43 1 315 14 11 - 24
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright