Deutsch (SPÖ): Wiener Weg der Konsolidierung erfolgreich trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Wien (OTS) -

Wiener Gemeinderat Christian Deutsch (SPÖ) zieht positive Bilanz und hebt Milliardeninvestitionen in Daseinsvorsorge, Gesundheit und Klimaschutz hervor.

Der Vorsitzende des Wiener Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, Christian Deutsch, sieht den Rechnungsabschluss 2025 als klaren Beweis dafür, dass Wien auch unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen handlungsfähig bleibt und gleichzeitig konsequent in die hohe Lebensqualität, den sozialen Zusammenhalt und den Wirtschaftsstandort Wien investiert.

Allen Unkenrufen zum Trotz ist es gelungen, das Anfang Jänner prognostizierte Defizit um eine Milliarde Euro, das sind 26 % (!), zu reduzieren. Gleichzeitig konnte damit auch der prognostizierte Schuldenstand reduziert werden.

Investitionen sichern Lebensqualität und Wirtschaftsstandort

„Der Rechnungsabschluss 2025 zeigt deutlich, dass der Wiener Weg der Konsolidierung mit sozialer Verantwortung wirkt. Trotz enormer wirtschaftlicher Belastungen ist es gelungen, das prognostizierte Defizit spürbar zu senken und gleichzeitig zentrale Leistungen für die Wiener*innen und die hohe Lebensqualität abzusichern. Wir konsolidieren mit Verantwortung und Weitblick“, betont Deutsch. Mit Investitionen von insgesamt 21,36 Milliarden Euro hat Wien einmal mehr bewiesen, dass wirtschaftliche Stärke und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen. Besonders wichtig sind dabei die Ausgaben für Gesundheit, Bildung, Soziales, Kinderbetreuung sowie Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht es eine starke öffentliche Hand. 51 % des Gesamtbudgets wurden für die soziale Infrastruktur aufgewendet. Wir sichern damit die Daseinsvorsorge und die hohe Lebensqualität in der Stadt. Unsere Investitionen in Gesundheit, Bildung, Wohnen und klimafitte Mobilität sichern nicht nur Lebensqualität, sondern stärken auch Beschäftigung, regionale Wertschöpfung und den Wirtschaftsstandort Wien nachhaltig“, erklärt Deutsch. Wien ist der Wirtschaftsmotor für ganz Österreich.

Wien hält Kurs – mit Verantwortung und Augenmaß

Positiv bewertet Deutsch auch die geplante Einrichtung eines Unterausschusses für Budgetfragen, der künftig zusätzliche Transparenz und vertiefte Diskussionen rund um Voranschlag und Rechnungsabschluss ermöglichen soll.

Ein besonderes Anliegen ist es dem Ausschussvorsitzenden, jenen zu danken, die diese solide und verantwortungsvolle Budgetierung in der Praxis erarbeitet haben: „Ein großer Dank gilt der zuständigen Stadträtin und Vizebürgermeisterin Barbara Novak und ihrem gesamten Team für die hervorragende und unermüdliche Arbeit im Sinne unserer Stadt. Dieser Rechnungsabschluss ist das Ergebnis professioneller Steuerung und großem politischen Engagement für unsere lebenswerte Stadt“, unterstreicht Deutsch ausdrücklich.

Der Rechnungsabschluss 2025 zeige insgesamt klar, dass Wien den Balanceakt zwischen Konsolidierung, sozialem Zusammenhalt und Zukunftsinvestitionen erfolgreich meistere und damit weiterhin eine lebenswerte, solidarische und wirtschaftlich starke Metropole bleibe.

(schluss)ip