BYD am österreichischen Markt überaus erfolgreich und in Umfrage zu Preis-Leistungs-Sieger sowie Innovations-Champion gekürt

Wien (OTS) -

BYD setzt seinen Erfolgskurs in Österreich weiter fort und sorgt aktuell gleich mehrfach für positive Schlagzeilen. Die Marke etabliert sich nicht nur immer stärker am heimischen Pkw-Markt, sondern überzeugt die ÖsterreicherInnen laut aktuellem Umfrageergebnissen auch mit Innovationskraft und dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Damit unterstreicht BYD einmal mehr seine Rolle als einer der dynamischsten Player der heimischen Mobilitätsbranche.

BYD: Nummer 1 bei Elektro & bereits auf Platz 7 am Gesamtmarkt

So verzeichnete BYD laut der Statistik Austria mit einem Plus von 69 Prozent in den ersten vier Monaten in Österreich nicht nur den stärksten prozentualen Zuwachs aller Top-10-Marken, sondern konnte im April mit einem MA von 4,5 % auch Platz 7 am Gesamtmarkt erreichen. Darüber hinaus war BYD mit einem MA von 12,8 % auch zum wiederholten Male die erfolgreichste Marke bei den batterieelektrischen Neuzulassungen.

Danijel Dzihic, Managing Director von BYD Österreich: „Das Jahresergebnis von 2024 mit 4.008 Zulassungen – wo wir das Zulassungsvolumen gegenüber dem Startjahr 2023 vervierfacht haben – haben wir heuer bereits erreicht. Und das nach wie vor mit einem extrem starken Privatkundenanteil, der über alle Modelle und Antriebsarten hinweg bei knapp 70 Prozent liegt. Dieses Vertrauen ist eine große Ehre und quasi der Gold-Standard in der Branche. Die konstant hohe Nachfrage stimmt uns aber auch sehr positiv, dass wir heuer erstmals ein fünfstelliges Jahresergebnis verbuchen dürfen und unser hochgestecktes Ziel, BYD als echte Volumensmarke in Österreich zu etablieren, erreichen können. Große Hoffnung machen uns auch die zwei ersten Plätze bei der Umfrage des Market Instituts, die aufzeigen, dass wir die Marke BYD mit den richtigen Attributen in den Köpfen der ÖsterreicherInnen verankern konnten.“

ÖsterreicherInnen wählen BYD zweimal auf Platz 1

BYD wurde im Rahmen einer repräsentativen Umfrage des Market Instituts unter 1.000 ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren nämlich vor kurzem zur innovativsten Marke am Gesamtmarkt sowie zur E-Auto-Marke mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gewählt. Prof. Dr. Werner Beutelmeyer, Institutsvorstand und Geschäftsführer von Market Institut: „Die beiden Top-Platzierungen in diesen gefühlt konträren Aspekten sind insofern wirklich außergewöhnlich, weil BYD den Vertrieb in Österreich erst im Jänner 2023 gestartet hat und nicht nur zwei Kategorien gewinnen konnte, sondern seither in allen Umfragebereichen riesige Sprünge nach vorne gemacht hat. Das hat es in 30 Jahren so kein zweites Mal gegeben.“

Dzihic ergänzt: „Es ist wirklich eine Sensation: Vor drei Jahren konnte BYD kaum jemand richtig aussprechen – heute überzeugen wir die ÖsterreicherInnen gerade beim Preis-Leistungs-Verhältnis UND werden als Innovationsführer angesehen. Dass gleicht einem Lottosechser. Denn das bedeutet ja nichts anderes, als das BYD derzeit die fortschrittlichsten Fahrzeuge zum attraktivsten Preis fertigt und dass man bei uns moderne E-Mobilität mit Premium-Technik bekommt, aber eben keine Premium-Preise zahlen muss. Etwas was wir seit Beginn betonen und dank einem Hersteller, der wie kein anderer in Forschung und Entwicklung investiert, auch liefern können.“

Laut Dzihic wäre das einzigartige Wachstum der vergangenen Jahre jedoch nicht ohne das österreichische BYD-Händlernetz möglich gewesen: „Unsere Händler sind der direkte Draht zu unseren KundInnen, unsere MultiplikatorInnen und BotschafterInnen – und insofern möchte ich mich bei all unseren PartnerInnen und all ihren MitarbeiterInnen von ganzem Herzen bedanken.“

Über CCI Car Austria GmbH / BYD Austria: