Was ist eine Doppel-Netto-Polizze – und warum kennen sie so wenige?

Wien (OTS) -

Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, kurz Fondspolizzen, fallen Kosten auf zwei verschiedenen Ebenen an – und beide schmälern die Rendite. Die Doppel-Netto-Polizze setzt genau dort an: Sie optimiert nicht nur eine dieser Ebenen, sondern beide gleichzeitig.

Ebene 1 – die Versicherungshülle: Statt einer provisionsbasierten Bruttopolizze, bei der Abschluss- und Vertriebsprovisionen jahrelang in die Kostenstruktur eingepreist sind, kommt eine honorarbasierte Nettopolizze zum Einsatz. Das bedeutet: Beratung wird einmalig und transparent vergütet – der Sparanteil fließt vollständig in die Anlage.

Ebene 2 – die Fonds darin: Herkömmliche Fondspolizzen enthalten in der Regel Anteilsklassen, die mit sogenannten „Kick-Backs“ Provisionen zugunsten des Vertriebs beinhalten. Die Doppel-Netto-Polizze nutzt stattdessen sogenannte Clean Shares – Fondsklassen ohne zusätzliche Vertriebsprovisionen.

Das Ergebnis: Beide Kostentreiber werden gleichzeitig eliminiert. Laut einer gemeinsamen Studie von fynup und der Arbeiterkammer Wien gehen Anleger:innen bei konventionellen Produkten im Schnitt rund die Hälfte ihrer Gewinne durch Provisionskosten verloren. Bei einer monatlichen Sparrate von 200 Euro über 30 Jahre ergibt der Wechsel auf eine Doppel-Netto-Polizze ein um rund 45.000 Euro höheres Endvermögen. Das macht die Doppel-Netto-Polizze zu einem hochattraktiven Finanzprodukt, das aber in der Breite kaum bekannt ist. Der Grund: Sie wird von Provisionsvermittlern nicht empfohlen, weil sie eben keine Provisionen enthält.

„Die meisten Menschen wissen, dass Finanzprodukte Kosten haben. Die wenigsten wissen, auf wie vielen Ebenen diese Kosten gleichzeitig anfallen. Wem diese Strukturen bewusst sind, kann die Rendite entscheidend erhöhen", fasst fynup-CEO Wolfgang Staudinger zusammen.