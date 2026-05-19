OHNERAUSCH eröffnet ersten Store in Wien-Währing

Wien (OTS) -

Nach fast einem Jahr als Onlineshop mit Abhollager im 18. Bezirk schlägt OHNERAUSCH ein neues Kapitel auf: Lisa und Philipp Smula eröffnen am Aumannplatz im Herzen von Wien-Währing ihren ersten eigenen Store. Nach rund drei Wochen Soft Opening wird die Eröffnung am Freitag, 22. Mai, von 15 bis 20 Uhr gefeiert. Willkommen sind alle, die sich für spannende alkoholfreie Alternativen interessieren oder sich davon überzeugen lassen möchten.

„ Wir freuen uns auf alle, die neugierig sind und Lust haben, alkoholfreie Alternativen kennenzulernen ", sagt Philipp Smula, Mitgründer von OHNERAUSCH.

Den neuen Store beschreiben Lisa und Philipp Smula selbst als das „Wohnzimmer der alkoholfreien Alternativen“. Es soll ein Ort für Gespräche, Workshops, Verkostungen und gemütliche Begegnungen sein. Im Mittelpunkt steht dabei nicht Fachsimpelei, sondern ein unkomplizierter Zugang zu hochwertigen alkoholfreien Produkten.

„ Wir möchten keine komplexen Veranstaltungen, bei denen man Verkostungsnotizen auswendig kennen oder Geschmacksprofile erraten muss. Bei uns sollen sich die Menschen stressfrei selbst ein Bild machen können. Ohne Druck, ob sie den kalkhaltigen Erdboden am Südhang herausschmecken. Wir unterscheiden ganz einfach zwischen: schmeckt oder schmeckt nicht “, erklärt Lisa Smula, Mitgründerin von OHNERAUSCH.

Dass OHNERAUSCH weiterhin dem 18. Bezirk treu bleibt, ist für die beiden Gründer eine bewusste Entscheidung. Der Bezirk ist für sie nicht nur geschäftlich, sondern auch persönlich eng verbunden.

„ Der 18. Bezirk bedeutet für uns Heimat. Währing ist ein großartiger Familienbezirk, und bei uns kaufen viele Familien, werdende Mamis und Papis ein. Gleichzeitig erleben wir auch bei der älteren Generation eine große Neugier. Im vergangenen Jahr hatten wir unzählige Gespräche mit Menschen, die zutiefst dankbar waren, endlich geschmacklich überzeugende alkoholfreie Alternativen gefunden zu haben, die zu ihrem Lebensstil passen “, so Philipp Smula.

Mit dem Standort Aumannplatz 2, 1180 Wien, geht für Lisa und Philipp Smula ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Besonders die geplante Umgestaltung des Aumannplatzes macht den Standort für die beiden Gründer zusätzlich attraktiv. Der neue Store befindet sich direkt am Aumannplatz, neben Trafik und Post.

Eröffnungsfeier

Datum: Freitag, 22. Mai

Uhrzeit: 15 bis 20 Uhr

Ort: OHNERAUSCH, Aumannplatz 2, 1180 Wien

Website: www.ohnerausch.at

Über OHNERAUSCH

OHNERAUSCH steht für hochwertige alkoholfreie Alternativen, die Genuss ohne Alkohol unkompliziert zugänglich machen. Was als Onlineshop mit Abhollager im 18. Bezirk begann, wird nun mit dem ersten eigenen Store am Aumannplatz erweitert. Der neue Standort soll nicht nur Verkaufsfläche sein, sondern ein offener Ort für Austausch, Verkostungen, Workshops und persönliche Beratung rund um alkoholfreien Genuss.

Eröffnungsfeier - OHNERAUSCH

Eröffnungsfeier Datum: Freitag, 22. Mai Uhrzeit: 15 bis 20 Uhr Ort: OHNERAUSCH, Aumannplatz 2, 1180 Wien Website: www.ohnerausch.at

Datum: 22.05.2026, 15:00 Uhr - 22.05.2026, 20:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: OHNERAUSCH - Die Homebase für alkoholfreie Alternativen

Aumannplatz 2

1180 Wien

Österreich

URL: https://www.ohnerausch.at