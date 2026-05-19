Jürgen Fuchs verstärkt Complex Pharmaceuticals

Wien (OTS) -

Das Pharma-Startup Complex Pharmaceuticals setzt einen weiteren strategischen Schritt im Unternehmensaufbau: Seit 1. April 2026 ist Jürgen Fuchs (44) an Bord. Als Leiter des Partner Managements verantwortet er den Auf- und stetigen Ausbau des Lohnkund:innen-Netzwerks. Mit seiner langjährigen Erfahrung im pharmazeutischen Business Development wird er das Unternehmen künftig als verlässlichen Partner in der sekundären Herstellung positionieren.

In Traiskirchen bei Wien entsteht derzeit ein Ort, an dem die Zukunft der europäischen Arzneimittelproduktion mitgestaltet werden soll. Complex Pharmaceuticals baut hier ein modernes Produktions- und Verpackungszentrum auf – ein Schritt, mit dem das Unternehmen nicht nur wachsen, sondern auch die Versorgungssicherheit stärken will. Bis 2028 werden mehr als 60 Expert:innen gesucht, die das Projekt mit vorantreiben.

Pharma-Experte treibt Partnerschaften voran

Einer davon ist Jürgen Fuchs. Der gebürtige Wiener ist seit April für den Aufbau und die kontinuierliche Weiterentwicklung von Partnerschaften mit Lohnkund:innen im Bereich der sekundären Herstellung verantwortlich. Sein Fokus liegt dabei auf der gezielten Identifikation, Ansprache und Vernetzung mit potenziellen Auftraggeber:innen, die externe Dienstleistungen in der pharmazeutischen Weiterverarbeitung in Anspruch nehmen.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich des pharmazeutischen Business Developments bringt Fuchs umfassende Expertise im Aufbau nachhaltiger Kund:innenbeziehungen und Netzwerke mit. Unter anderem leitete er den Bereich Business Development mit dem Schwerpunkt auf Clinical Trial Supply bei ABF Pharmaceutical Services, war Aufsichtsratsmitglied bei acib, dem internationalen Forschungszentrum für industrielle Biotechnologie, und mehr als zehn Jahre für LISAvienna, der renommierten Clusterplattform für Life Sciences in Wien, tätig. Sein Know-how wird Fuchs nun gezielt einsetzen, um Complex Pharmaceuticals als verlässlichen Partner für Lohnfertigung in der sekundären Herstellung zu positionieren.

Aufbruchstimmung trifft Wachstumsambitionen

„Mit Jürgen Fuchs gewinnen wir einen erfahrenen Experten für den Aufbau von Partnerschaften und Netzwerken in der Pharmaindustrie. Er wird eine zentrale Schnittstelle zu unseren zukünftigen Lohnkund:innen bilden und maßgeblich dazu beitragen, Complex Pharmaceuticals strategisch zu positionieren“, ist Christoph Reinwald, General Manager von Complex Pharmaceuticals, überzeugt.

Fuchs selbst sieht in seiner Aufgabe vor allem die Chance, aktiv an der Entwicklung eines jungen, ambitionierten Unternehmens mitzuwirken: „Complex Pharmaceuticals überzeugt durch seine junge, agile Ausrichtung und die klare Spezialisierung auf sekundäre Verpackung. Besonders spannend ist für mich die Möglichkeit, den Aufbau eines starken Partnernetzwerks von Beginn an aktiv mitzugestalten und gemeinsam mit meinem Team innovative Lösungen für Lohnkund:innen zu entwickeln.“