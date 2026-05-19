AVISO 21.5., 18 Uhr: Der ORF gehört uns: Kundgebung am Ballhausplatz für unabhängigen ORF

Wien (OTS) -

Im Vorfeld der ORF-Generaldirektor_innen-Wahl im Juni organisiert die gemeinnützige Organisation #aufstehn eine Kundgebung am Ballhausplatz in Wien. Vertreter_innen von Medien und Zivilgesellschaft fordern gemeinsam eine unabhängige ORF-Spitze. „Gerade in Zeiten von Falschinformationen brauchen Bürger_innen öffentlich-rechtliche Medien, denen sie vertrauen können. Deshalb fordern wir den Stiftungsrat dringend auf, die Wahl frei von parteipolitischen Interessen zu treffen“, so Christian Haslinger von #aufstehn.

Über 16.500 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Der ORF gehört uns: Für eine unabhängige ORF-Spitze!” unterzeichnet.

Bei der Kundgebung sprechen folgende Vertreter_innen aus Medien und Zivilgesellschaft:

Christian Haslinger (Campaigner, #aufstehn)

Daniela Kraus (Generalsekretärin Presseclub Concordia)

Michael Kerbler (Vorstandsmitglied Reporter ohne Grenzen & ehem. ORF Journalist)

Brigitte Handlos (ehem. ORF-Journalistin)

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

Datum : 21.5.; 18 bis 19 Uhr

: 21.5.; 18 bis 19 Uhr Ort : Ballhausplatz, 1010 Wien

: Ballhausplatz, 1010 Wien Anmeldung : [email protected]

: Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort

Der ORF gehört uns: Kundgebung für einen unabhängigen ORF

Zivilgesellschaft und Journalist_innen fordern unabhängige ORF-Spitze – mit Daniela Kraus, Michael Kerbler, Brigitte Handlos

Datum: 21.05.2026, 18:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Ballhausplatz



1010 Wien

Österreich