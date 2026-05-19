- 19.05.2026, 07:14:32
- /
- OTS0004
AVISO 21.5., 18 Uhr: Der ORF gehört uns: Kundgebung am Ballhausplatz für unabhängigen ORF
Zivilgesellschaft und Journalist_innen fordern unabhängige ORF-Spitze – mit Daniela Kraus, Michael Kerbler, Brigitte Handlos
Im Vorfeld der ORF-Generaldirektor_innen-Wahl im Juni organisiert die gemeinnützige Organisation #aufstehn eine Kundgebung am Ballhausplatz in Wien. Vertreter_innen von Medien und Zivilgesellschaft fordern gemeinsam eine unabhängige ORF-Spitze. „Gerade in Zeiten von Falschinformationen brauchen Bürger_innen öffentlich-rechtliche Medien, denen sie vertrauen können. Deshalb fordern wir den Stiftungsrat dringend auf, die Wahl frei von parteipolitischen Interessen zu treffen“, so Christian Haslinger von #aufstehn.
Über 16.500 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Der ORF gehört uns: Für eine unabhängige ORF-Spitze!” unterzeichnet.
Bei der Kundgebung sprechen folgende Vertreter_innen aus Medien und Zivilgesellschaft:
- Christian Haslinger (Campaigner, #aufstehn)
- Daniela Kraus (Generalsekretärin Presseclub Concordia)
- Michael Kerbler (Vorstandsmitglied Reporter ohne Grenzen & ehem. ORF Journalist)
- Brigitte Handlos (ehem. ORF-Journalistin)
Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:
- Datum: 21.5.; 18 bis 19 Uhr
- Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien
- Anmeldung: [email protected]
- Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort
Der ORF gehört uns: Kundgebung für einen unabhängigen ORF
Zivilgesellschaft und Journalist_innen fordern unabhängige ORF-Spitze – mit Daniela Kraus, Michael Kerbler, Brigitte Handlos
Datum: 21.05.2026, 18:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Ballhausplatz
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: [email protected]
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AZP