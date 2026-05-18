Weiterer Abschnitt der Landesstraße B 6 zwischen Klement und Eichenbrunn wird erneuert

St. Pölten (OTS) -

Nach Fertigstellung des rund 800 Meter langen Abschnitts an der Landesstraße B 6 im Vorjahr begannen kürzlich die Arbeiten für den zweiten Abschnitt im Freilandbereich zwischen Klement und Eichenbrunn. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 340.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden. Für die Durchführung der Arbeiten ist seit 18. Mai eine Sperre der Landesstraße B 6 bis – je nach witterungsbedingtem Baufortschritt – Anfang Juli erforderlich. Die beschilderte Umleitung wird in beiden Richtungen über die Landesstraßen L 3086 (Pyhra), L 3076 (Gnadendorf) und L 35 (Eichenbrunn) geführt. Die Landesstraße B 6 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.000 Fahrzeugen pro Tag frequentiert.

Zur Sanierung der Landesstraße B 6 wird – wie bereits im ersten Abschnitt – der Straßenaufbau mittels sogenannter Zementstabilisierung erneuert. Zunächst werden beschädigte Fahrbahnränder verstärkt. Anschließend wird etwa 15 Zentimeter zusätzliches Material aufgebracht und gemeinsam mit Teilen der bestehenden Tragschicht sowie Zement verarbeitet, sodass eine 25 Zentimeter dicke stabile Tragschicht entsteht. Darauf folgen eine acht Zentimeter dicke bituminöse Tragschicht sowie eine drei Zentimeter dicke Deckschicht. Die Arbeiten an den Fahrbahnrändern übernimmt die Straßenmeisterei Laa an der Thaya, die weiteren Bauarbeiten führt die Firma Strabag unter Straßensperre in rund drei Wochen durch. Abschließend wird die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Anpassung der Bankette an den Neubestand erfolgen durch die Straßenmeisterei Laa an der Thaya.

Notwendig wurde das Bauvorhaben, da die Landesstraße B 6 auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer beziehungsweise auf einer Gesamtfläche von rund 6.500 Quadratmetern zahlreiche Fahrbahnschäden wie starke Verdrückungen, Spurrinnen sowie mangelnde Griffigkeit aufwies.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]